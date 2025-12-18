Çevre dostu diye kullanılıyordu, uzman isimden uyarı geldi: "Sanıldığı kadar masum değil''

Plastik atıkları azaltma hedefiyle mutfaklarda ve kafelerde kullanımı hızla artan cam pipetler, sağlık açısından görünmeyen tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Gültekin Akyol, özellikle belirli grupların bu ürünleri kullanırken çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, pipet uçlarında oluşabilecek ve gözle görülemeyen hasarların vücutta yaratabileceği tahribatı anlattı.

MİKROSKOBİK ÇATLAKLAR GÖZLE GÖRÜLMEYEBİLİR

Konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dr. Gültekin Akyol, cam pipet kullanımının ciddi sağlık riskleri barındırabileceğini aktardı. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve diş protezi kullanan vatandaşların bu konuda daha büyük risk altında olduğunu belirten Akyol, tehlikenin boyutunun bazen çıplak gözle anlaşılamayacağını bildirdi. Akyol, pipetlerin ucunda oluşabilecek mikroskobik çatlakların fark edilmesinin zor olduğunu ifade etti.

Bu ürünlerin kırılgan yapısına dikkat çeken Akyol, cam pipetlerin sanıldığı kadar masum olmadığını vurgulayarak, "Kırılma ya da çatlama durumunda ağız, yemek borusu ve mideyi etkileyen ciddi yaralanmalara yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Akyol, cam pipetlerin üretim hatalarının yanı sıra ani ısı değişimleri veya darbe almaları sonucunda kolayca çatlayıp kırılabileceğini hatırlattı. Bu durumlarda ortaya çıkan tablonun vahametini ise şu sözlerle açıkladı: "Fark edilmeyen küçük cam parçaları ağız içine, yemek borusuna ve mideye zarar verebilir. Bu durum ağız içi kanamaları, boğazda yırtılma, yemek borusu perforasyonu ve mide-bağırsak kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir."

BELİRTİLER HEMEN ORTAYA ÇIKMAYABİLİR

Cam parçası yutulması durumunda vücudun her zaman anında tepki vermeyebileceğine işaret eden Akyol, sinsi ilerleyen semptomlar konusunda uyarılarda bulundu. Akyol, konuya ilişkin şunları kaydetti: "Ağızdan kan gelmesi önemli bir uyarı bulgusudur. Ancak bazı vakalarda iç kanama daha geç ortaya çıkabilir. Karın ağrısı, yutma güçlüğü, mide bulantısı, kusma veya siyah renkli dışkı gibi belirtiler varsa mutlaka acil servise başvurulmalıdır. Cam pipet kullanımı özellikle çocuklar, yaşlılar ve diş protezi kullanan bireyler için daha büyük risk taşıyor. Isırma refleksi olan kişilerde cam pipet kırılma riski artar. Ayrıca pipetin ucundaki mikroskobik çatlaklar çıplak gözle fark edilemeyebilir."

DARBE ALMIŞ ÜRÜNLERİ KESİNLİKLE KULLANMAYIN

Çevre dostu olmaları sebebiyle cam pipetlerin yaygınlaştığını ancak güvenli kullanımın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Akyol, bu ürünler yerine daha dayanıklı seçeneklerin tercih edilebileceğini söyledi. Akyol, "Silikon veya paslanmaz çelik pipetler daha kontrollü ve güvenli alternatifler olabilir. Cam pipet kullanılacaksa mutlaka çatlak kontrolü yapılmalı, düşürülmüş veya darbe almış pipetler kesinlikle kullanılmamalıdır." uyarısında bulundu.