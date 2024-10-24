Çevrimiçi sohbet robotları tehlike saçıyor

Dijital teknoloji yükseliyor. Çevrimiçi platformlar da çıplak görüntülerin üretildiği ve yayıldığı yeni tehditler haline geliyor.

Artık herkes bu tür içeriklerle rızası dışında hedef alınıyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar bu teknolojinin en savunmasız hedefi.

Yapay zeka ve derin öğrenme alanında önemli yeniliklere yol açıldı. Bunlardan biri de derin sahte diğer orijinal adıyla Deepfake’tir. Yapılan araştırmalar, ayda 4 milyon kullanıcının deefake'e yakın uygulamalar kullandığını ortaya koydu.

Dijital İletişim Uzmanı Ali Murat Kırık, konuyla ilgili, "Deepfake adı denilen derin sahtecilik, çağımızın en büyük dijital problemi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sanatçılar, siyasetçiler hatta vatandaşların bile tehdit altında olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bu noktada özellikle ses ve görüntü taklidi aracılığıyla yapay zeka, derin öğrenme, dil işleme devreleri araya girmiş oluyor. Kişilerin sesleri, görüntüleri değiştirilmiş oluyor. Son dönemlerde birçok siyasetçinin, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan, Selçuk Bayraktar başta olmak üzere, dolandırıcılık amaçlı yapıldığını da gördük. Gelecekte çok büyük problemleri doğurabilecekleri manipülasyonları da beraberinde getirecek. Örnek vermek gerekir ki bir siyasetçi çıkacak ve ağzından çıkmaması gereken sözleri sarf edecek." dedi.

Yapay zekâdaki bu gelişmeler, iletişimden eğlenceye kadar birçok sektörde dönüşüme neden oluyor. Hatta aynı zamanda etik ve toplumsal sorunları da beraberinde getiriyor. Peki bu tehlikelerden korunmak için ne yapılmalı?

Ali Murat Kırık, "Dolayısıyla ivedilikle bir yasa lazım, bununla birlikte deepfake dediğimiz derin sahtecilik sahtekarlığına karşı vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, özellikle okullarda dijital okur-yazarlık dersinin zorunlu olması bu konularda son derece mücadele olması son derece elzemdir." dedi.