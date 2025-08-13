Çikolata savaşında kazanan belli oldu: Bu tat diğerlerini ezdi geçti!
Türkiye genelinde yapılan “Çikolata Araştırması”, tüketicilerin çikolata ile kurduğu bağı, tercihlerini ve alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Veriler, çikolatanın yalnızca bir tatlı değil, aynı zamanda bir “ödül” ve “keyif anı” olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.
Twentify Araştırma’nın Marketing Türkiye adına gerçekleştirdiği çalışmaya göre, Türkiye’de çikolata tüketim sıklığı haftada ortalama 4,4 kez. Tüketim, en çok kadınlar, C ve C1 sosyo-ekonomik grubu ile 25-34 yaş aralığında yoğunlaşıyor.
Katılımcıların yüzde 77’si çikolatayı tatlıya ihtiyaç duyduğu anlarda, yüzde 73’ü ise çay ya da kahve eşliğinde tüketiyor. Gece atıştırmalığı olarak çikolata, özellikle AB SES grubunda (%57) ve 18-24 yaş arası gençlerde (%54) öne çıkıyor.
ÇİKOLATA TÜKETİMİNİN DUYGUSAL YÜZÜ
Araştırmaya göre, çikolata tüketiminin ardındaki en güçlü duygu yüzde 43 ile “kendini ödüllendirme arzusu”. Bunu yüzde 38 ile “enerji kazanma isteği” ve yüzde 33 ile “mutlu hissetme” takip ediyor. Bu veriler, çikolatanın yalnızca damak tadı değil, duygu dünyasıyla da ilişkilendirildiğini gösteriyor.
SÜTLÜ ÇİKOLATA LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR
Türk halkının en çok tercih ettiği çikolata türü yüzde 62 ile sütlü çikolata. Onu yüzde 52 ile bitter, yüzde 49 ile fındıklı ve yüzde 45 ile fıstıklı çikolata izliyor.
Diğer çeşitler yüzde 20’nin altında bir oranda tercih ediliyor. Çikolata, en çok kahveyle (%73) tüketilirken, çayı tercih edenlerin oranı yüzde 47, tek başına tüketmeyi tercih edenlerin oranı ise yüzde 45.
TAT, MARKADAN ÖNEMLİ
Çikolata tercihinde en belirleyici faktör yüzde 76 ile tat olurken; marka (%52), fiyat (%43) ve ürün çeşidi (%41) diğer önemli kriterler arasında. Ambalaj tasarımı (%15), kalori (%15) ve ithal marka olması (%7) ise alt sıralarda yer alıyor.
Katılımcıların yüzde 66’sı “Her zaman denemeye açığım” diyerek yeni çikolata markalarına olumlu bakıyor. Yüzde 80’i hem yerli hem ithal çikolata tüketebileceğini belirtiyor.
MARKA LİDERLİĞİNDE ÜLKER ÖNDE
Yardımsız bilinirlikte yüzde 35 ile Ülker ilk sırada yer alıyor. Eti yüzde 22, Nestle ise yüzde 15 oranında hatırlanıyor. Toplam bilinirlikte Ülker yüzde 77 ile açık ara lider, Eti yüzde 59, Nestle ise yüzde 33’te kalıyor.
Çikolata içeren ürünlerde ilk sırada yüzde 74 ile çikolata kaplı gofretler yer alıyor. Sürülebilir çikolatada lider yüzde 70 ile Nutella. Çokokrem yüzde 56, Sarelle ise yüzde 55 ile onu takip ediyor.
Katılımcıların yüzde 29’u fiyat artışlarına rağmen tüketim alışkanlıklarını değiştirmediğini söylüyor. Yüzde 27’si kampanya ve promosyon takibine yönelirken, yüzde 14’ü daha uygun fiyatlı markalara geçiş yapıyor.
Marketing Türkiye adına Twentify tarafından yapılan araştırma, Türkiye temsili NUTS 1 bölgesinde 18 yaş üstü 852 kişi ile gerçekleştirildi. Katılımcıların yüzde 53’ü kadın, yüzde 47’si erkek. Sosyo-ekonomik dağılım ise yüzde 16 AB, yüzde 50 C1C2 ve yüzde 34 DE olarak kaydedildi.