Çikolata savaşında kazanan belli oldu: Bu tat diğerlerini ezdi geçti!

ÇİKOLATA TÜKETİMİNİN DUYGUSAL YÜZÜ

Araştırmaya göre, çikolata tüketiminin ardındaki en güçlü duygu yüzde 43 ile “kendini ödüllendirme arzusu”. Bunu yüzde 38 ile “enerji kazanma isteği” ve yüzde 33 ile “mutlu hissetme” takip ediyor. Bu veriler, çikolatanın yalnızca damak tadı değil, duygu dünyasıyla da ilişkilendirildiğini gösteriyor.