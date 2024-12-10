Cilt bakımı nedir? 10 basit ve etkili cilt bakımı tüyosu!

Cilt bakımı, cildin bütünlüğünü destekleyen, görünümünü iyileştiren ve ciltteki semptomları hafifleten uygulamalardır. Bunlar beslenme, aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınma ve nemlendiricilerin uygun kullanımını içerebilir.

Günlük uygulanması gereken ve “cildi temizleme, yüz toniği kullanımı ve cildi nemlendirme” gibi 3 basit adımdan oluşan cilt bakım rutinidir. Bunlardan herhangi biri eksik bırakılmamalıdır. Adımları sırasıyla ve düzenli olarak yerine getirdiğinizde, cildin yaşlanması ile mücadele seviyesini üst düzeye çıkarmış olursunuz.

10 ETKİLİ CİLT BAKIMI TEKNİĞİ

İyi bir yüz bakımı şu nedenlerden dolayı önemlidir: Cildinizin iyi durumda kalmasına yardımcı olur. Gün boyunca cilt hücreleri döktüğünüz için cildinizin parlak ve sağlıklı olması önemlidir. Etkili bir cilt rutini ve cilt bakım ürünleri akneyi önlemeye, kırışıklıkları tedavi etmeye ve cildinizin en iyi şekilde görünmesini sağlamaya yardımcı olabilir.

1. VİTAMİN ALIN

Cilt bakımı ve yüz bakımı için en önem verdiğiniz şey beden sağlığı olmalıdır. Sağlıklı vücut; sağlıklı bir cilt ve sağlıklı zihin demektir. C vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini, cildiniz için en gerekli vitaminlerdendir. Vitamin almanın en kolay yolu, sağlıklı beslenmedir. Ayrıca güneş ışığı alarak da, D vitamini ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. İçtiğiniz suya limon sıkarak C vitamini alımını artırabilirsiniz. Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeleri ve kırmızı orman meyveleri tüketimini artırabilirsiniz. Yaşlanmayı önlemek için vitamin kullanın ve hep sağlıklı beslenmeye çalışın.

2. CİLDİNİZİ BESLEYİN VE NEMLENDİRİN

En iyi yüz cilt bakımının bir diğer koşulu da vücudunuzu beslerken, en iyi cilt bakım ürünleri ile cildinizi de beslemenizdir. Mutlaka kendi cildinize uygun bakım ürünleri kullanmalısınız. Cilt bakım ürünü alırken, nemlendirici krem içeriğini mutlaka okumalı ve doğal ürünler seçmelisiniz. Cilt tipinize göre su bazlı ya da yağ bazlı bakım kremi kullanabilir ve daima nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Cilt kuruluğu daha yaşlı görünmenin en önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle kurumasına izin vermemelisiniz. Ayrıca her gün yüz nemlendirici kullanırken, haftada bir kere cilt bakım maskesi de uygulayabilirsiniz. Çok kuru ciltler için nemlendirici yağ bazlı olabilir. Cildiniz beslendikçe, yaşlanmayacaktır.

3. CİLT TEMİZLİĞİNİZİ AKSATMAYIN

Yüz cilt bakımında, cilt temizleme rutini en önemli adımdır. Düzenli olarak, her günün sonunda mutlaka cildinizi derinlemesine temizlemelisiniz. Makyaj yapıyorsanız, önce makyaj temizleyici bir ürünle başlamalı ve sonra rutin kullandığınız cilt temizleme ürünüyle cildinizi arındırmalısınız. Sabahları daha hafif bir ürünle tekrar temizleyebilirsiniz. Yastığınızın kılıfını da sık sık değiştirerek, hijyen konusunda büyük bir sıçrayış gerçekleştirebilirsiniz.

4. İYİ UYUYUN

Uyku, cildinizin yenilenmesi için oldukça önemli bir aşama ve aslında yaşlanmanın ana etkenlerinden biri sayılır. Her gün en az 7-8 saat uyumalısınız. Uyku süresi arttıkça, onarım süresi de artar. Cildimiz en büyük organımızdır ve diğerleri gibi aksaklıklar yaşatabilir. İç organlarımız gibi, cildimizin de yenilenmeye ihtiyacı bulunmaktadır. İyi uyuyun ki, cildiniz yenilenebilecek fırsatı bulsun. Cilt bakımının olmazsa olmazlarından biri de uykudur.

5. YÜZ TONİĞİ KULLANIN

Yüz cilt bakımında, cildinizi temizledikten sonra, genişlemiş gözenekler için tonik kullanmalısınız. Temizleyicinin etkisiyle genişleyen gözenekler, tonik kullanımı ile sıkılaşacaktır. Böylece daha az pislenir ve cildiniz daha genç kalır. Ayrıca tonik, temizleyicinin alamadığı kalıntıları da yok edebilir.

6.ILIK SUYLA BANYO YAPIN

Cilt kuruluğu, kırışıklık sebeplerindendir. Özellikle banyoda uzun süre kalıyorsanız ve çok sıcak su ile yıkanıyorsanız, suyun sıcaklık seviyesini düşürmelisiniz. Eğer ılık suyla yıkanamıyorsanız, tüm cildinizi banyo sonrası nemlendirmelisiniz. Hassas ciltler için ise, sıcak su kullanımı önerilmez.

7. PEELİNG YAPIN

Cildinizdeki ölü derileri temizlediğinizde, nefes almaya ve iyileşmeye başlar. Ölü deri cildinizin nefes almasını engeller. Haftada en az 1 kere peeling yapabilirsiniz ancak göz çevresi için peeling kullanmamalısınız. Ayrıca doğal peeling için yeni tarifler deneyebilirsiniz. Kahve telvesi, deniz tuzu, toz şeker yulaf unu veya pirinç unu ile haftada 1 kez cildinizi ovalayabilirsiniz.

8. HAREKET EDİN

Yoga, dans ya da ritmik koşu gibi düzenli yapılan sporlar, cilt sağlığını korumanıza yardım edecektir. Genel beden sağlığı, en büyük organınız olan cildinizin de sağlıklı olmasına yardım edebilir. Bütünsel yaklaşım ile genel olarak dinç kalabilirsiniz.

9.MEVSİM DEĞİŞİKLİLERİNİ CİDDİYE ALIN

Çok sıcak havalarda güneş koruyucu içeren nemlendirici kullanmalı, çok soğuk havalarda cildinizi havanın kuruluğuna karşı korumak için yine nemlendirici tercih etmelisiniz. Ayrıca en önem vermediğimiz ve çok hasar gören ellerinizi de yine güneş korumalı el kremi ile nemlendirmelisiniz. Havanın sıcaklığı fark etmeksizin, dudak kremi ve el kremini yanınızdan ayırmayın.

10. BOL BOL SU İÇİN

Düzenli uyku, nemlendirici, peeling, yüz toniği ve vitamin kullanımı tamam, peki su içiyor musunuz? Su içmek, cildiniz dahil tüm organlarınızın temizlenmesine yardım eder. Nemlenen ve temizlenen cilt, sağlıkla parlar.

Yukarıda bahsedilen bakım önerileri, eğer benimser ve uygularsanız; yaşlanma etkileri, sarkmalar, akne oluşumu ve renk düzensizlikleri gibi sorunları azaltabilir. Belirli bir yaştan sonra düzenli olarak, yaşlanma karşıtı bakım ürünleri kullanımı; uzun vadede tüm sorunları ortadan kaldırabilir.