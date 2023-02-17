CİMER deprem yardım başvurusu nasıl yapılır?

Evleri yıkılan vatandaşlar için öncelikli olarak taşınmak için 15 bin TL yardım açıklayan AFAD’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise her vatandaşın IBAN numaralarına deprem adı altında Hane Başı Deprem Yardımı adı altında 10 bin TL yardımların yatırılacağını aktardı.

Peşine ise ev sahibi vatandaşlara 5 bin TL, kiracı olarak Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Malatya Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Adana illerinde yaşamakta olan vatandaşlara 2 bin TL yardım yapılacağını açıkladı.