CİMER deprem yardım başvurusu nasıl yapılır?
Merkez üssü Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen iki büyük depremlerin ardından illerde büyük hasarlar meydana geldi. Deprem nedeni ile 11 ilde vatandaşların çoğu evsiz kaldı ve yıkıldı. Bunun ardından CİMER, depremzedelere başvuru halinde 10 bin TL yatıracağını duyurdu.
Evleri yıkılan vatandaşlar için öncelikli olarak taşınmak için 15 bin TL yardım açıklayan AFAD’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise her vatandaşın IBAN numaralarına deprem adı altında Hane Başı Deprem Yardımı adı altında 10 bin TL yardımların yatırılacağını aktardı.
Peşine ise ev sahibi vatandaşlara 5 bin TL, kiracı olarak Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Malatya Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Adana illerinde yaşamakta olan vatandaşlara 2 bin TL yardım yapılacağını açıkladı.
CİMER DEPREM YARDIM BAŞVURUSU
Ayrıca Cimer üzerinden de deprem yardım başvurusu yapılabiliyor. Cimer üzerinden şayet deprem bölgesinde yaşayan vatandaşsanız eğer başvuruda bulunarak 10 bin TL’lik yardım alabiliyorsunuz.
Cimere başvuru yapmak için ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin resmi sitesine giderek buradan başvuru yapabilme imkanınız mevcut.
CİMER DEPREM YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER ALABİLİR?
Kahramanmaraş Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Malatya Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Adana illerinde evleri yıkılan ve bu depremden maddi olarak etkilenen vatandaşlar bu başvuru formunu doldurarak ihtiyacı olan bu 10 bin TL ile az da olsa maddi sıkıntılarını giderebilir.
Kaynak: Başvur.co