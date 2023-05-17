İşte Çin mutfağından en lezzetli 10 yemek

KIZARMIŞ PEKİN ÖRDEĞİ

Pekin ördeği , dünya çapında üne sahip ve Çin'in ulusal yemeklerinden biri olarak kabul edilen Pekin'den ünlü bir yemektir. Pekin ördeği, ince ve çıtır derisi ile servis edilmektedir. Dilimlenmiş Pekin ördeği genellikle krep, tatlı fasulye sosu veya sarımsak püresi ile soya sosu ile yenir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı Zhou Enlai tarafından yabancı konukları kabul etmek için ilk kez kullanıldığı 1970'lerden beri “ulusal bir diplomasi yemeği” olmuştur.