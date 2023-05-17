İşte Çin mutfağından en lezzetli 10 yemek
Yükselen ekonomisiyle her geçen gün haberlere konu olan Asya'nın dev ülkesi Çin, onlarca çeşit yemeği barındıran mutfağıyla da ilgi çekiyor. Çin mutfağı oldukça fazla yemek çeşitlerine ev sahipliği yapıyor. İşte Çin mutfağından leziz on yemek.
Yükselen ekonomisi ve dünyanın her yerinden ilgi duyulan kültürüyle Çin, yemekleriyle de adından söz ettiriyor. Çin, yüzyıllarca, onlarca çeşit yemeği barındıran mutfağıyla uzak doğu yemeklerine de ilham oldu. İşte sizler için derlediğimiz 10 lezzetli çin yemeği.
KIZARMIŞ PEKİN ÖRDEĞİ
Pekin ördeği , dünya çapında üne sahip ve Çin'in ulusal yemeklerinden biri olarak kabul edilen Pekin'den ünlü bir yemektir. Pekin ördeği, ince ve çıtır derisi ile servis edilmektedir. Dilimlenmiş Pekin ördeği genellikle krep, tatlı fasulye sosu veya sarımsak püresi ile soya sosu ile yenir.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı Zhou Enlai tarafından yabancı konukları kabul etmek için ilk kez kullanıldığı 1970'lerden beri “ulusal bir diplomasi yemeği” olmuştur.
KUNG PAO TAVUĞU
Kung Pao Tavuğu, hem Çinliler hem de yabancılar arasında popüler olan, Siçuan tarzı ünlü bir spesiyalitedir. Ana malzemeler doğranmış tavuk, kurutulmuş biber, salatalık ve kızarmış yer fıstığı (veya kaju fıstığı) ile servis edilir.
Kung Pao sos; Çin mutfağına özgü bir sos çeşididir. İçeriğinde soya sosu, sirke, şeker, sarımsak, zencefil, kırmızı biber ve yer fıstığı yağı gibi malzemeler bulunur. Kung Pao sosu genellikle tavuk veya tofu yemeklerinde kullanılır.
HOT POT
Güveç veya güveç, Çin'deki, özellikle Sichuan Eyaleti veya Chongqing'deki en popüler yemeklerden biridir. İnsanlar, yemek masasının ortasındaki bir gazlı/indüksiyonlu ocağın üzerinde kaynayan çorba suyu (et suyu) tenceresinden, tencerenin etrafında yiyecek maddeleri ve çeşnilerle birlikte yemek pişirir ve yemek yerler. Et suyunun içinde istenilen yemek ekleyip pişirebilirler. Bu yemeğin sırrı tüm et dilimlerinin ve sebzelerin lezzetini aldığı et suyundadır.