İşte Çin mutfağından en lezzetli 10 yemek

HOT POT

Güveç veya güveç, Çin'deki, özellikle Sichuan Eyaleti veya Chongqing'deki en popüler yemeklerden biridir. İnsanlar, yemek masasının ortasındaki bir gazlı/indüksiyonlu ocağın üzerinde kaynayan çorba suyu (et suyu) tenceresinden, tencerenin etrafında yiyecek maddeleri ve çeşnilerle birlikte yemek pişirir ve yemek yerler. Et suyunun içinde istenilen yemek ekleyip pişirebilirler. Bu yemeğin sırrı tüm et dilimlerinin ve sebzelerin lezzetini aldığı et suyundadır.