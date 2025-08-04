Çocuklarda büyümeyi durdurabilir: Yaz tatilindeki bu alışkanlık tehlike saçıyor!

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, yaz tatilinde biyolojik saatlerde yaşanacak kaymaların çocuklarda büyümeyi durdurabileceğini ve öğrenmeyi zorlaştırabileceğini belirtti. Medipol Sağlık Grubu tarafından yapılan açıklamada, tatil döneminde kuralların esnetilmesiyle birlikte çocukların uyku saatlerinde yaşanan kaymaların hem fiziksel gelişimi hem de zihinsel performansı olumsuz yönde etkilediği bildirildi.

Prof. Dr. Cihangir Akgün, yaz tatilinde bozulan uyku düzeninin çocuklarda büyüme hormonunu baskılayacağına, öğrenme ve konsantrasyon sorunları, yorgunluk ve obezite gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

UYKU DÜZENİ BOZULDUĞUNDA KAZA RİSKİ ARTABİLİR

Tatilde çocukların uyku ritminin ciddi şekilde değiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Akgün, "Çocukların biyolojik saatleri bozulduğunda gün içinde huzursuzluk, dikkat dağınıklığı, sinirlilik gibi belirtiler görülebilir. Konsantrasyon eksikliği ise özellikle paten ya da bisiklet kullanan çocuklarda kazalara neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Büyüme hormonunun en çok derin uyku sırasında salgılandığını hatırlatan Akgün, uyku düzeni bozulduğunda bu hormonun üretiminin azaldığını ve bunun fiziksel gelişimi sekteye uğratabileceğini aktardı.

Akgün ayrıca, sabah geç kalkan çocukların öğün atlayabileceğini ve gece geç saatlerde sağlıksız atıştırmalıklar tüketilebileceğini, bu durumun obezite riskini artıracağına işaret etti.

SADECE FİZİKSEL DEĞİL, RUHSAL GELİŞİM DE TEHLİKEDE

Uyku bozukluklarının yalnızca fiziksel değil, ruhsal sorunlara da zemin hazırlayabileceğini belirten Prof. Dr. Akgün, "Çocuklarda anksiyete, depresif belirtiler ve davranış problemleri gelişebilir. Özellikle okul dönemine dönüşte uyum sağlamakta zorluk yaşanabilir." dedi.

UYKU DÜZENİ NASIL DÜZENLENMELİ?

Akgün, yaz tatilinde bozulan uyku düzenini yeniden okul temposuna yaklaştırmak için önerilerini de paylaştı. "Tatil döneminde çocukların uyku saatlerini okul temposuna yaklaştırmak için uyuma saatini her gün 15-30 dakika erkene çekerek biyolojik saat, yeniden ayarlanabilir." şeklinde konuştu.

Ayrıca, uyumadan en az 2 saat önce televizyon, tablet ve telefon gibi ekranlarla teması kesmenin önemine değinen Akgün, yatak odasının karanlık ve sessiz olmasının kaliteli uykuyu destekleyeceğini belirtti.

Tatil döneminde bozulmayan bir uyku düzeninin sadece öğrenme başarısını değil, aynı zamanda bağışıklık sistemini de desteklediğine dikkat çeken Prof. Dr. Akgün, okul dönemine geçişin sancısız olması ve çocuğun fiziksel, zihinsel sağlığının korunması için uykunun asla ihmal edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.