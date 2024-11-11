Coğrafi işaretle tescilli! Yalova'da hasadı başladı

Kivinin coğrafi işaret alması, Yalova'daki çiftçilere önemli bir değer kazandırırken, kivi üreticileri, geniş soğuk hava depoları sayesinde ürünlerini yıl boyunca depolayıp, özellikle İstanbul'a olmak üzere ülke çapında dağıtım yapabiliyor.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Subaşı beldesinde düzenlenen hasat törenine katılan Vali Hülya Kaya, 2021 yılında coğrafi işaret tescili alan bu kivinin Yalova için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde Yalova kivisinin dışında yeni türlerin de üretildiğine dikkati çeken Vali Kaya, şöyle konuştu:

"Yalova kivimiz aslında dünya piyasasında yer aldığımız ve bu noktada da çok iddialı olduğumuz bir ürün. Biliyorsunuz kivinin çeşitleri malum burada üretiliyor ve dünyaya transfer ediliyor. En son araştırma enstitümüzün geliştirmiş olduğu bir ürünü biz İtalya'ya pazarladık ve İtalyan çiftçiler, gelip buradaki bizim tecrübelerimizden yararlanarak kendi ülkelerindeki ıslahı gerçekleştirdiler. Dolayısıyla sadece üretmekle kalmıyoruz, elimizdeki bilgiyi dışarıdaki ülkelere de pazarlama imkanı elde ediyoruz. Dolayısıyla Yalova bu noktada çiftçisiyle, üreticisiyle ve buradaki bilgi, birikimiyle aslında dünyaya örnek olan merkezlerden birisi haline geldi. Bunu da inşallah devam ettireceğiz. Burada tabii çok hassas bir denge var dikkat etmemiz gereken. Hem sanayileşeceğiz hem de tarım arazilerimizi koruyacağız, üretime devam edeceğiz."