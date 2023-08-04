Çöp diye atıyoruz… Oysa 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyormuş

Turkiyegazetesi.com.tr'de yer alan habere göre; Patlıcan, neredeyse her yemeğe yakışan bir sebze. Et yemeklerinde sıklıkla kullanılan patlıcanın sapları birçok hastalığa şifa oluyor. Patlıcan saplarının suyu basur (hemoroid) hastalığında doğal tedavi için kullanılıyor. Patlıcanların sapları kaynatılıp suyu içildiğinde ilaç, ameliyat, lazer gibi yöntemlerin dışında bitkisel bir tedavi sunuyor.

Patlıcan saplarından fayda sağlamak isteyenler, çöpe atmıyor. Basur ameliyatından korkanlar ya da çekinenler patlıcan sapı suyuyla hazırlanan kürü tüketiyor.

PATLICAN SAPLARINI ÇÖPE ATMAMALISINIZ



Birçok kişi patlıcanın yemeğini yaparken kabuklarını çöpe atıyor. Oysa bu yapılan çok büyük bir hata çünkü patlıcan sapı suyunun basuru geçirmede faydalı olduğu öğrenildi.

BASUR TEDAVİSİ İÇİN PATLICAN SAPI SUYU NASIL KULLANILIR?



Basur tedavisi için patlıcanın saplarını bıçakla soyun. Tencereye 1 litre kadar su ekleyin, patlıcanın saplarını kaynayan suya atın. Kaynadıktan sonra ocağı kısık ateşe alın. 10 dakika demlenmesi için bekleyin. Demlenirken tencerenin kapağını kapatın. Soğuyunca limon suyu ilave edebilirsiniz. Hazırladığınız patlıcan sapı kürünü günde iki bardak içebilirsiniz. Bu kürü 5 gün boyunca tüketmek yeterli. Bu süreçte acı biber, pul biber, domates, turşu gibi gıdalardan uzak durmalısınız. Düzenli olarak uygulanan bu kür uygulandığında hemoroidi geçirmek için olumlu etkileri var.

Patlıcan saplarıyla hazırlanan kür, basur derdini kökünden çözüyor.

PATLICAN SAPININ BASUR ÜZERİNDEKİ FAYDALARI NELERDİR?



- Patlıcan sapı suyuyla hazırlanan kür basura (hemoroide) iyi geliyor. Patlıcan sapı suyu, basur probleminin çözümünde doğal tedavi olarak kullanılıyor.

- Patlıcan sağlarını kaynatıp içmek, son yıllarda basur tedavisinde kullanılan ve faydaları ile bizleri şaşırtan oldukça etkili ve doğal bir yöntem.

- Patlıcan sapı kürünü kullananların bu yöntem ile basur yani hemoroid probleminden kurtulmaları bu yararını bize kanıtlıyor.

- Basur için ilaçlar, ameliyat ve lazer gibi birçok tedavi yöntemi mevcut. Ancak bunun öncesinde patlıcan sapı kürünü denemekte fayda var.

- Patlıcan sapı ayrıca suyu pamuk yardımıyla yüze sürüldüğünde cildi parlatıyor. Aynı şekilde saça sürülen patlıcan suyu hem saçı parlatıyor hem de saçların güçlenmesini

sağlıyor.

- Patlıcan sapının suyu, nikotinin etkisini azaltıyor. Sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlıyor.

- Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına destek olan patlıcan sapı suyu, tuvalete çıkmayı kolaylaştırıyor.

- Patlıcan sapı suyu aynı zamanda insülin direncini dengeliyor, vücuttaki toksinlerin atılmasında ise büyük katkı sağlıyor.

Not: Bu haberimizde yer alan tüm bilgiler farklı kaynaklardan edinilen tedavi amaçlı yöntemleri içerir. Ciddi sonuçlar doğurabilecek alerjik durumlarla karşılaşmamak için, rahatsızlığınızla ilgili önce bir hekime danışmanızı tavsiye ederiz.

BASUR NEDEN OLUR?

Bağırsak hareketleri sırasında dışkıyı taşıyan kanalların çevresindeki damarlarda oluşan şişlikler olarak tanımlanan hemoroid, birçok kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen bir sağlık sorunudur. Peki, bu rahatsızlığın nedeni nedir?

Hemoroid, genellikle kabızlık, ishal, uzun süreli oturma ya da ayakta kalma gibi nedenlerle ortaya çıkar. Bu durum, bağırsak hareketleri sırasında kanalların çevresindeki damarlarda baskıya neden olur ve sonuç olarak bu damarlarda şişlikler meydana gelir.

Ayrıca, hamilelik, obezite ve aşırı kilo gibi faktörler de hemoroid riskini artırabilir. Bu durumların hepsi, dışkının kolayca geçmesini engeller ve dolayısıyla bağırsak hareketlerinin zorlaşmasına neden olur.

Hemoroidin belirtileri arasında anüs bölgesinde ağrı, kaşıntı, kanama ve şişlik yer alır. Bu belirtiler, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir ve tedavi edilmediği takdirde daha ciddi sorunlara yol açabilir.

Tedavi yöntemleri arasında lifli gıdalar tüketmek, bol su içmek, egzersiz yapmak ve düzenli tuvalete çıkmak yer alır. Ayrıca, ilaç tedavisi ya da cerrahi müdahale gibi yöntemler de uygulanabilir.

Sonuç olarak, hemoroidin nedenleri arasında kabızlık, ishal, uzun süreli oturma ya da ayakta kalma gibi faktörler yer alır. Bu nedenlerin dışında hamilelik, obezite ve aşırı kilo gibi durumlar da risk faktörleri arasındadır. Tedavi edilmediği takdirde daha ciddi sorunlara yol açabilen hemoroid, erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleriyle kolayca kontrol altına alınabilir.

Derleme: ulusal.com.tr