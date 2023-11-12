Dağın Başında Tek Başına Yaşıyor! 10 Seneyi Geçti...

İlhan Budak'ın yaşantısı Into the Wild filmini anımsatıyor. Bursa'da yaşayan İlhan Budak senelerdir dağın başında tek başına yaşıyor. Uludağ'ın eteklerinde yaşayan İlhan Budak 10 seneden fazla bir süredir burada yaşıyor. İşte bu ilginç yaşamın ayrıntıları...

Dağın Başında Tek Başına Yaşıyor

Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan ayrıldıktan sonra şehir hayatına alışmakta zorlanan 38 yaşındaki İlhan Budak, yaklaşık 10 yıldır kendi kendine yeten bir yaşamı dağların eteklerinde sürdürüyor. Uludağ'ın eteklerinde, Zeyniler Mahallesi'ne 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda inşa ettiği kulübesinde, şehirden uzak bir hayatın tadını çıkarıyor. Budak, kendi imkanlarıyla hazırladığı ağırlıklarla düzenli antrenman yaparak formunu koruyor. Dağcılarla zaman içinde dostluk kuran Budak, gereksiz olduğu sürece şehre inmediği için ziyaretçileri dışında pek kimseyle görüşmüyor. Teknolojik olanaklardan uzak olsa da, açık öğretim yoluyla üniversite eğitimine devam ederek eğitiminden geri kalmıyor.

Yaptığı antrenmanlarla birçok spor müsabakasına katılan Budak, aldığı başarılarını belgeleyen madalyaları gözünün önünden ayırmıyor. Herkesin masa başı bir iş istediğini, Budak şu ifadeleri kullandı: