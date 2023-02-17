Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu

Danıştay baskını tetikçisi Alparslan Arslan hükümlü bulunduğu Maltepe Cezaevi’nde ölü bulundu. Arslan'ın intihar ettiği öne sürüldü.

Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu

Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu!

2006 yılında Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, üç kişinin ise yaralandığı Danıştay saldırısının faili avukat Alparslan Arslan’ın cezaevinde ölü bulunduğu öğrenildi. Arslan'ın tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'ndeki koğuşunda intihar ettiği öne sürülüyor.

# alparslan arslan # Danıştay saldırısı
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