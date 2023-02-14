Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; merkez üssü Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen deprem bölgesinde hava parçalı bulutlu olurken hava sıcaklıkları düşük seyredecek.

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Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? - Resim: 1 1 4

BU GECE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Malatya -11°C

Elbistan -12°C

Kahramanmaraş -4°C

Adıyaman -4°C

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? - Resim: 2 2 4

Gaziantep -3°C

Osmaniye -1°C

Kilis -2°C

İskenderun -1°C

Antakya 0°C

Adana 3°C

Şanlıurfa -1 °C

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? - Resim: 3 3 4

Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel'in deprem bölgesindeki hava durumu tahmini şöyle: "Gün içerisinde Malatya-Elbistan arasındaki alan yine sıfır derecenin altında kalırken Antakya-Adana-Osmaniye çevresi 10-13 derecelere, Adıyaman-Kahramanmaraş 5 - 7°C'lere kadar ısınabiliyor."

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ŞUBAT AYININ 20'SİNE DİKKAT ÇEKTİ

"Şubat ayının 20'sinden sonra (gelecek pazartesi) Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının daha etkisine girebilir, 21-22-23 Şubat tarihlerinde deprem bölgesinde özellikle Elbistan, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman kuvvetli kar yağışlarıyla yeniden beyazlayabilir."