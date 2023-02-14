Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; merkez üssü Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen deprem bölgesinde hava parçalı bulutlu olurken hava sıcaklıkları düşük seyredecek.
# deprem
BU GECE BEKLENEN SICAKLIKLAR
Malatya -11°C
Elbistan -12°C
Kahramanmaraş -4°C
Adıyaman -4°C
Gaziantep -3°C
Osmaniye -1°C
Kilis -2°C
İskenderun -1°C
Antakya 0°C
Adana 3°C
Şanlıurfa -1 °C
Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel'in deprem bölgesindeki hava durumu tahmini şöyle: "Gün içerisinde Malatya-Elbistan arasındaki alan yine sıfır derecenin altında kalırken Antakya-Adana-Osmaniye çevresi 10-13 derecelere, Adıyaman-Kahramanmaraş 5 - 7°C'lere kadar ısınabiliyor."
ŞUBAT AYININ 20'SİNE DİKKAT ÇEKTİ
"Şubat ayının 20'sinden sonra (gelecek pazartesi) Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının daha etkisine girebilir, 21-22-23 Şubat tarihlerinde deprem bölgesinde özellikle Elbistan, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman kuvvetli kar yağışlarıyla yeniden beyazlayabilir."