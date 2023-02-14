Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel'in deprem bölgesindeki hava durumu tahmini şöyle: "Gün içerisinde Malatya-Elbistan arasındaki alan yine sıfır derecenin altında kalırken Antakya-Adana-Osmaniye çevresi 10-13 derecelere, Adıyaman-Kahramanmaraş 5 - 7°C'lere kadar ısınabiliyor."