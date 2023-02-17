Deprem bölgesinde kaç bina yıkılacak? İşte il il ağır hasarlı yapı sayısı

BİNALARIN SON DURUMU NE?

Çalışmalar kapsamında 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 13 bin 917 binada yer alan 86 bin 673 bağımsız birimin orta hasarlı, 121 bin 515 binada yer alan 749 bin 654 bağımsız birimin az hasarlı, 229 bin 23 binada yer alan 915 bin 723 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

Bakanlık verilerine göre illerdeki incelenen bina, acil yıkılması gereken bina ve az hasarlı bina sayıları şu şekilde: