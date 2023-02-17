Deprem bölgesinde kaç bina yıkılacak? İşte il il ağır hasarlı yapı sayısı
"Asrın felaketi", toplam 11 ili etkiledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde yıkılan tüm yapılara ilişkin bilgi verdi. Peki hangi ilde kaç bina yıkılacak?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerdeki hasar tespit çalışmalarını 7 bin 100 personelle sürdürdüklerini belirtti. Hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 481 bin 865 bina da yer alan 2 milyon 196 bin 88 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.
BİNALARIN SON DURUMU NE?
Çalışmalar kapsamında 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 13 bin 917 binada yer alan 86 bin 673 bağımsız birimin orta hasarlı, 121 bin 515 binada yer alan 749 bin 654 bağımsız birimin az hasarlı, 229 bin 23 binada yer alan 915 bin 723 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.
Bakanlık verilerine göre illerdeki incelenen bina, acil yıkılması gereken bina ve az hasarlı bina sayıları şu şekilde:
ADANA
İncelenen bina: 7 bin 724
Acil yıkılması gereken bina: 59
Az hasarlı ya da hasarsız bina:304
ADIYAMAN
İncelenen bina: 34 bin 578
Acil yıkılması gereken bina: 6 bin 990
Az hasarlı ya da hasarsız bina: 2 bin 613