Afetzede Barınma desteği başladı! 60 bin TL ödenecek

Afetzede Barınma Desteği için e-Devlet sorgulama ekranının açıldığını duyuruldu. Buna göre depremzede ev sahiplerine aylık 5 bin, kiracılara ise 2 bin TL barınma yardımı yapılacak. Peki kira yardımı için başvurular nasıl olacak?

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Afetzede Barınma desteği başladı! 60 bin TL ödenecek - Resim: 1 1 4

Deprem bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden başladı.

Afetzede Barınma desteği başladı! 60 bin TL ödenecek - Resim: 2 2 4

KARŞILIKSIZ VERİLECEK

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği sağlanacak.

Afetzede Barınma desteği başladı! 60 bin TL ödenecek - Resim: 3 3 4

YILLIK BARINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ 60 BİN LİRAYI BULACAK

Sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak. Bir yıl boyunca ödenecek barınma yardımı ev sahiplerine 60 bin lira, kiracılara 24 bin lira olacak.

Afetzede Barınma desteği başladı! 60 bin TL ödenecek - Resim: 4 4 4

APARTMAN GÖREVLİLERİ DE BARINMA YARDIMI ALACAK

Barınma desteği için hesap açılması, kira kontratının bulunması zorunluğu bulunmuyor. Apartman görevlilerine de işini resmi olarak belgelemesi durumunda 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma yardımı ödemesi yapılacak.

Kaynak: Sabah