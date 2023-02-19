Afetzede Barınma desteği başladı! 60 bin TL ödenecek
Afetzede Barınma Desteği için e-Devlet sorgulama ekranının açıldığını duyuruldu. Buna göre depremzede ev sahiplerine aylık 5 bin, kiracılara ise 2 bin TL barınma yardımı yapılacak. Peki kira yardımı için başvurular nasıl olacak?
Deprem bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden başladı.
KARŞILIKSIZ VERİLECEK
Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği sağlanacak.
YILLIK BARINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ 60 BİN LİRAYI BULACAK
Sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak. Bir yıl boyunca ödenecek barınma yardımı ev sahiplerine 60 bin lira, kiracılara 24 bin lira olacak.
APARTMAN GÖREVLİLERİ DE BARINMA YARDIMI ALACAK
Barınma desteği için hesap açılması, kira kontratının bulunması zorunluğu bulunmuyor. Apartman görevlilerine de işini resmi olarak belgelemesi durumunda 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma yardımı ödemesi yapılacak.
Kaynak: Sabah