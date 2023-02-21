Deprem öncesi evde alınması gereken önlemler
Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremler, vatandaşlara depreme hazırlıklı olunması gerektiğini tekrar hatırlattı. Bu nedenler uzmanlar, deprem öncesi alınması gereken önlemleri açıkladı.
ACİL ÇIKIŞ YOLU AÇIK OLMALI
Deprem anında binayı acilen terk edebilmek için kullanacağınız yolun önünde engel olmamalıdır. Bu yolların önünde engeller varsa mutlaka onları ortana kaldırmalısınız. Geniş çıkış yolları oluşturmalı, dışa doğru açılan kapıları tercih etmelisiniz. Acil çıkış kapınız varsa kilitlememelisiniz.
YAŞAM ÜÇGENİNİ ÖĞRENMEK
Depreme eğer evde yakalandıysanız, nerede olursak olalım “çök-kapan-tutun” olarak özetlenen yaşam üçgeni oluşturma prosedürünü uygulamalıyız.
BEYAZ EŞYALARINIZI SABİTLEYİN
Evde deprem önlemlerinden en önemlilerinin başında beyaz eşyaları sabitlemek gelmektedir. Tezgah üzerine yerleştirdiğiniz ve kayma ihtimali yüksek olan beyaz eşyaların altına metal profil koyarak bunların kaymasını önleyebilirsiniz.
PATLAYICI, YANICI, ZEHİRLİ MADDELERİ SABİTLEYİN
Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmalıdır. Gaz kaçağı ve bundan kaynaklanabilecek yangın ihtimallerine karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilmelidir.