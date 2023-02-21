Deprem öncesi evde alınması gereken önlemler

PATLAYICI, YANICI, ZEHİRLİ MADDELERİ SABİTLEYİN

Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmalıdır. Gaz kaçağı ve bundan kaynaklanabilecek yangın ihtimallerine karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilmelidir.