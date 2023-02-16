İl il deprem toplanma alanları nerede?

DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE?

Her şehir, bölge, cadde ve sokak için birden fazla olacak şekilde belirlenen toplanma alanları özellikle büyükşehirler için oldukça önemli. Okul bahçesi, parklar ve yeşillik alanların tercih edildiği alanlar il il sorgulanabiliyor.