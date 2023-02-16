İl il deprem toplanma alanları nerede?
Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen büyük depremlerin ardından deprem için önlem alınması gerektiği bir kez daha hatırlanmış oldu. Bunun üzerine vatandaşlar, evlerine yakın toplanma alanlarını araştırırken Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama ekranını araştırıyor.
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Ülke genelinde gerçekleştirilecek deprem tatbikatı ile toplanma alanları, çök-kapan-tutun hareketi, deprem çantası gibi konu başlıkları gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar evlerine yakın toplanma alanlarını araştırırken Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama ekranını araştırıyor.
DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE?
Her şehir, bölge, cadde ve sokak için birden fazla olacak şekilde belirlenen toplanma alanları özellikle büyükşehirler için oldukça önemli. Okul bahçesi, parklar ve yeşillik alanların tercih edildiği alanlar il il sorgulanabiliyor.
DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA
İşte 81 il ve ilçe, mahalle ve sokağa göre belirlenen deprem toplanma alanınızı sorgulama ekranı...