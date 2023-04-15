Ataköy'de deprem toplanma alanına rezidans: Vatandaşı isyan etti

İstanbul’da büyük bir deprem beklenirken kentteki deprem toplanma alanları bir bir imara açılıyor. AFAD’ın yayınladığı resmi belgelerde toplanma alanı olarak görünen bölgenin son hali vatandaşı isyan ettirdi.



Devlete ait ait arazi bir gece ansızın Albatros Turizm ve Otelcilik Anonim Şirketi’ne satılarak rezidans çalışmaları başlatıldı.



Konuya ilişkin Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayfer Kaynar Ulusal Kanal’a özel açıklamalarda bulundu.



Arazi ilk parselasyonda ortalama 1500 metrekareyken belediyenin fen işlerinin hazırladığı raporda 14. parselle ilgili yüz ölçümü iki katına çıkarılarak 2650 metrekareye ulaşıyor.



Daha önce aynı alanda 70 metrelik bir otel yapımının mahkeme kararıyla engellendiğini, halen alanla ilgili devam eden davaların olduğunu söyleyen vatandaşlar, bölgede çalışma yapılmasının yasaya aykırı olduğunu söyledi.