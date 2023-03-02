Depremde evi zarar gören kiracının hakları ne?

3. DEPREMDE YAŞADIĞI KORKUDAN ÖTÜRÜ FARKLI BİR İLE TAŞINMAK İSTEYEN KİRACILARIN HAKLARI NELER?

Kiralanan taşınmazın depremde hiçbir hasar görmemesi halinde kira ilişkisi devam eder. Deprem esnasında ve sonrasında ağır korku ve travma yaşayan kiracı, farklı bir ile taşınmak için kira sözleşmesini feshedebilir. "Olağanüstü fesih" olarak nitelendirilen bu yola başvurmak için 3 aylık süreye uyulması gerekir. 3 aylık süre zarfında kiracı kira bedelini ödemeye devam eder. Bu feshin yapılması için dava açmaya gerek yoktur. Ancak fesih bildiriminin yazılı yapılması gerekir.