Depremde hayat kurtarır: Hangi eşya nasıl sabitlenir?

Olası bir depremde binanız yıkılmasa da doğru konumlandırılmayan ya da iyi sabitlenmeyen cihazların düşerek kırılma ihtimali var. Bu nedenle kazalara karşı hem kendinizin hem de elektronik cihaz ve makinelerinizin zarar görmemesi için iyi montaj yapılması çok önemli. Peki, hangi eşya nasıl sabitlenmeli?





