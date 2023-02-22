Depremde hayat kurtarır: Hangi eşya nasıl sabitlenir?
Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında deprem için önlemlerin alınması gerektiği tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar, depreme hazırlanmak için ne yapması gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, eşyalar depreme uygun nasıl sabitlenmeli?
Olası bir depremde binanız yıkılmasa da doğru konumlandırılmayan ya da iyi sabitlenmeyen cihazların düşerek kırılma ihtimali var. Bu nedenle kazalara karşı hem kendinizin hem de elektronik cihaz ve makinelerinizin zarar görmemesi için iyi montaj yapılması çok önemli. Peki, hangi eşya nasıl sabitlenmeli?
KOMBİ
Kombi montajı gaz dağıtım firmaları tarafından ilgili yönetmeliğe uygun olarak yapılır. Ancak deprem sonrası kombilerde herhangi bir gaz kaçağı olup olmadığı kontrol ettirilmeli.
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Makinenizin üst köşelerini iki elinizle tutarak sağa sola oynatmaya çalıştığınızda hareket ediyorsa ayak ayarlarında dengesizlik var demektir. Bu ayakları çevirerek makinenizi düz ve sabit bir duruma getirebilirsiniz. Ayrıca makinenin altına yüksekliği 5 santimlik sağlam bir iskele de yapıp onu ayrıca duvara monte edebilirsiniz. Böylece cihazınızın altı da ıslak kalmamış olacak ve çürüme yapmayacak.
BUZDOLABI
Duvara sabitlenmemiş buzdolabı da deprem anında devrilebilir. Sabitlemek için herhangi bir hırdavatçıdan L şeklinde aparat alınabilir. Bu aparatlar genellikle vidaları ile birlikte satılır. Sabitleme yaparken duvarla buzdolabı arasında 5 santim mesafe olmalıdır.