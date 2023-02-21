Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ölüm aylığı nasıl verilecek?

"PRİMLER HAK SAHİPLERINE BİR DEFAYA MAHSUS ÖDENİYOR"

"4A'lı işçilerin hak sahiplerine ise en az 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim sayısı koşulu ile ölüm aylığı bağlanıyor. Bu koşulları sağlamayanlar için bir defaya mahsus toplu ödeme yapılıyor sürekli aylık bağlanmıyor.

Zengin, prim koşulunu yerine getirmeyenler için toptan ödeme yapıldığını belirterek, "Bu toptan ödeme de kişinin primleri çalışan adına ödenen primleri bir defaya mahsus olmak üzere hak sahiplerine ödeniyor" dedi.