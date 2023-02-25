Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına emekli aylığı bağlanacak mı? Şartları neler?

Asrın felaketi, 11 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye, deprem bölgesi için dört bir yandan seferber olurken AFAD, son açıkladığı rakamlara göre 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti.

Peki, deprem bölgesinde ölenlerin eşleri ve çocuklarına emekli aylığı bağlanacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, o soruya yanıtladı. İşte şartları...