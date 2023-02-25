Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına emekli aylığı bağlanacak mı? Şartları neler?
Merkez üssü Kahramanmaraş depremi, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Türkiye'de depremzedelere dört bir yandan yardımlar devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı son bilgilere göre 4deprem bölgesinde 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti. Peki, depremde ölenlerin emekli maaşları nasıl bağlanır, şartlar neler?
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Asrın felaketi, 11 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye, deprem bölgesi için dört bir yandan seferber olurken AFAD, son açıkladığı rakamlara göre 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti.
Peki, deprem bölgesinde ölenlerin eşleri ve çocuklarına emekli aylığı bağlanacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, o soruya yanıtladı. İşte şartları...
DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN EMEKLİLİK AYLIĞI YAKINLARINA NASIL BAĞLANIR?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, depremzedelere emekli aylığı bağlanabileceğini ancak bunun için bazı şartların yerine getirilmiş olmasının şart olduğunu açıkladı.
PEKİ, EMEKLİLİK AYLIĞI NASIL BAĞLANIR?
Depremde hayatını kaybedenlerin eş, çocuk, anne ve babasına emekli aylığı bağlanacağını belirten Özgür Erdursun, şartları şöyle sıraladı:
İŞTE ŞARTLAR
Depremde hayatını kaybedenlerin;
• SSK'da 900 gün,
• Bağ-Kur'da 1800 gün,