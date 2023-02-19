Enkaz altındaki depremzededen örnek davranış: O sayede kurtuldu

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 33 yaşındaki Mahmut Sami Şahin 102 saat sonra kurtarıldı. Şahin'in ilk 3 gün kendisine ulaşılamayacağını düşünerek telefonunu kapattığı öğrenildi. Şahin'in bu bilinçli davranışı örnek olarak gösterildi

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Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkım yarattı. Arama kurtarma çalışmaları 13. gününde devam ederken, çok sayıda vatandaş enkaz altından kurtarıldı.

Bunlardan biri de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Mahmut Sami Şahin'di. Şahin depremde yıkılan Yeşilyurt mahallesindeki 7 katlı binanın altında kaldı.

Deprem bilinci ile hareket eden Şahin, ilk 3 gün kendisine kimsenin ulaşamayacağını düşünerek şarjının bitmemesi için telefonunu kapattı.

Enkaz altındaki depremzededen örnek davranış: O sayede kurtuldu - Resim : 1

Şahin telefonunu açtıktan sonra yakınlarına mesaj göndermeye başladı. Kardeşinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti ve çalışma yapılmayan binada kurtarma çalışması başlatıldı.

Mesajla yerini tarif eden Şahin; Düzce itfaiyesi, jandarma personeli ve İsviçreli arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü amiri Mehmet Caner Polat, "Çok ibretlik bir mesele. Afeti yaşayanlar o anki korku ile yada afet hazırlıklarındaki kişiler bu hikayeden faydalanabilirler." dedi.

# Kahramanmaraş # deprem

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