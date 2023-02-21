Depremzede çocuklar bir günlüğüne de olsa depremi unuttular

Şırnak İl Halk Kütüphanesi’ne ait gezici kütüphanenin yeni durağı deprem bölgesi olan Hatay oldu. Depremzedeleri yaşadıkları acıdan uzaklaştırmak için yola çıkan gezici kütüphane, büyüklere kitap okuma küçüklere ise boyama yapma ve farklı faaliyetlere katılma imkanı sunuyor.

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Şırnak Halk Kütüphanesi Hatay’a da umut oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendirmesi ile deprem bölgesine giden Şırnak’ın gezici kütüphanesi depremzedeler için sosyal alan oluşturdu.

Büyükler için kitap okuma imkanı sunan gezici kütüphane küçükler için de bir oyun bahçesi haline geldi.

Öte yandan deprem bölgesinden Ardahan'a getirilen çocuklar, kızak keyfi yaşadı.

Yalnızçam Kayak Merkezi'nde günboyu kızak kayan çocuklar, oyunlar oynadı. Ebru yapan, resim çizen çocuklar, yaşadıkları acıyı bir günlüğüne de olsa unuttu.

Günboyu eğlenen çocuklar, Ardahan Üniversitesi spor salonunda bowlingle tanıştı. Çocuklar, kucaklarında taşıdıkları bowling toplarıyla lobutları devirmeye çalıştı.

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