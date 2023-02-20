Hasarlı binalardan eşya alınabilecek mi?

AFAD, deprem bölgelerindeki hasarlı yapılardan eşya tahliyesine ilişkin genelge yayımladı. Ağır hasarlı binalara giriş yasaklanırken , belirlenen diğer binalarda da kontrollü biçimde yarım saatliğine girişe izin verildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, afetzedelerin hasarlı yapılardaki eşyalarının tahliyesine yönelik genelge yayımladı

AFAD tarafından hazırlanan genelgede, afet gören alanlarda "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi.

Genelgede yapılarına girmelerine müsaade edilmeyen veya eşya tahliyesi yapılamayan vatandaş için ayrıca eşya yardımı gerçekleştirileceği ifade edildi.

Uzman tarafından yapıya kontrollü girilebilir raporu verilmesi durumunda, 30 dakika kadar süre içerisinde yalnızca değerli eşya olan pasaport, kıymetli evrak ve benzeri eşyaların alımına müsaade edileceği duyuruldu.

Öte yandan yapıya sabitlenmiş ve sökümü esnasında titreşim yaratacak her türlü faaliyet yasaklandı.

Tahliye çalışmalarının genel koordinasyonu ise valilikler ve kaymakamlıklar tarafından sağlanacak.

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