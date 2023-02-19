Depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Deprem felaketinin ardından kurtarılan depremzedelerin tedavileri çeşitli illerde devam ediyor. Her bir depremzedenin hikayesi bambaşka ama acıları aynı. İşte o vatandaşlar depremde yaşananları anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında, çocuklarını evden çıkarırken enkazda kalan 29 yaşındaki Bilge Demir ile eşi Ahmet Demir'in tedavisi Edirne'de sürüyor.

Depreme Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde üç çocuğuyla yakalanan Bilge Demir'in üzerine çocuklarını evden çıkarırken balkon çöktü. Deprem anını gazetecilere anlatan Demir, eşiyle birlikte çocuklarını son anda kurtardıklarını söyledi.

Adıyaman'da tedavi gördüğü hastanede depreme yakalanan 84 yaşındaki Emine Kadıoğlu, afet anında yaşadıklarını anlattı. Kadıoğlu, O anları “dışarısı mahşer günü gibiydi” diyerek tanımladı.

Adıyaman'da çatısı çöken hastaneden tahliye edilen hastalar arasında yer alan Kadıoğlu, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depreme uykuda yakalanan Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Büşra Kelek , annesi ve 4 kardeşi ile eğitim gördüğü üniversitenin sosyal tesisine yerleştirildi.

Kendisine yuva olan tesiste korku dolu günleri unutmaya çalışıp, gönüllü olarak diğer afetzedelere de yardımcı olan Kelek, “Hocalarımız arayıp, üniversiteye davet edince buraya geldik" dedi.

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