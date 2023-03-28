Depremzedelere geberin yazan çocuğa ders gibi ceza

Depremzede vatandaşlara hakaret eden çocuğa, ders niteliğinde bir ceza verildi. 14 yaşındaki genç, deprem konulu 3 kitap okuyacak ve 10 sayfalık kompozisyon yazacak.

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11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası zorlu günler yaşayan depremzedelere "geberin" yazan 14 yaşındaki Yiğit M. için savcılık harekete geçti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli genç hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Yiğit M., savcılıkta ifade verdi.

Yiğit M., ifadesinde pişman olduğunu söylerken, savcılığın konuyla ilgili hazırladığı sevk yazısı ise soruşturmaya damga vurdu.

Savcılık, genci, yurt dışına çıkmama haftanın 2 günü imza atma, 'deprem' konulu en az 3 kitabın özetini çıkarma ve depremzedelerin yaşadığı zorluklara dair kendi düşüncelerini anlatan 10 sayfalık kompozisyon yazma şartlarıyla serbest bıraktı.

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