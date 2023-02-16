Depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor

12 yaşındaki Berat Yücel, depremin 9. Gününde enkaz altından kurtarıldı. 207 saat boyunca enkaz altında kalan Berat’ın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.



AFAD ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından yaralı kurtardıkları Berat’ı tedavi hastanede ziyaret etti.



Afet bölgesinden nakledilen bin 910 yaralı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Bunlardan 600’ü çocuk…



Enkaz altından 52 saat sonra kurtarılan Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Eylül Arıcı, “Çok ağrım var ama hiç önemli değil, yaşadığım için çok mutluyum” dedi.



Depremi yaşayan hamile kadınlardan 36'sı, bebeklerini Kayseri Şehir Hastanesinde kucaklarına aldı. Yeni doğanlara en çok verilen isim ise, “umut” oldu..





Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden gelen ve kız çocuğu dünyaya getiren Emine Gümüş, deprem anında yaşadıklarını anlattı.



Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde de 215 depremzedenin tedavisi sürüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, hastanede tüm servislerinin tam kapasiteyle çalıştığını, depremin ilk gününden itibaren yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi.



Depremde yaralanan vatandaşların bir bölümü de İstanbul’da tedavi görüyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren depremzedeler yaşadıklarını anlattı.