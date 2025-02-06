Dijital tahtın yeni sahibi belli oldu! İşte Türkiye'de en çok aboneye sahip dijital platformlar

Türkiye’de dijital yayın platformları arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. JustWatch, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin en güncel pazar verilerini açıkladı. 5 milyon kullanıcıdan elde edilen verilere göre, Türkiye’de en çok aboneye sahip dijital platform BluTV oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dijital tahtın yeni sahibi belli oldu! İşte Türkiye'de en çok aboneye sahip dijital platformlar
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Türkiye merkezli dijital yayın platformu BluTV, pazarın yaklaşık %33’lük dilimini elinde bulundurarak en çok aboneye sahip platform olmayı başardı. Marketing Türkiye'nin haberine göre, yerli dizilere ve filmlere yaptığı yatırımlarla büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan BluTV %1’lik bir gerileme yaşamasına rağmen, Netflix’i geride bırakarak zirveye yerleşti.

NETFLİX İKİNCİ SIRADA

Netflix, Türkiye pazarında güçlü bir konumda olmasına rağmen BluTV’nin gerisinde kalarak ikinci sıraya düştü. Amazon Prime Video’ya göre %9’luk bir avantajı bulunan Netflix, özellikle uluslararası içerik çeşitliliği ve orijinal yapımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Amazon Prime Video, Türkiye’de %1’lik bir büyüme kaydederek üçüncü sıradaki yerini korudu.

Sanatsal ve bağımsız filmleriyle dikkat çeken MUBI, Türkiye pazarının %5’ini elinde tutuyor. Ancak 2024’ün son çeyreğinde %1 oranında gerileme yaşadığı görülüyor. Disney+, Exxen ve Gain gibi diğer dijital platformlar da rekabette kendilerine yer bulmaya çalışıyor.

Dijital tahtın yeni sahibi belli oldu! İşte Türkiye'de en çok aboneye sahip dijital platformlar - Resim : 1

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