'Dijitale Kalpten Bağlı Aile' kitap serisi, ücretsiz dağıtılacak

'ÇOCUK YAŞTA DİJİTAL OKUYAZARLIK OLUŞTURULMASI GEREKİYOR'

Rektör Prof. Dr. Ortaç, toplumların artık vazgeçilmez unsurlarından birinin dijitalleşme olduğunu belirterek, dijital ortamların yaygınlaşması ile kültürel alışkanlıkların ve davranış şekillerinin değişebileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ortaç, "Özellikle yeni yetiştirdiğimiz nesiller arasında buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuk yaşta başlamak üzere dijital okuryazarlık bilincinin oluşturulması gerekiyor ki; yetişkinlik zamanında ayırt edebilsin, kendisine yön verebilsin. RTÜK'ün hem televizyon hem gazete hem de dijital alanda yapmış olduğu çok değerli çalışmalar var. Bizim de bu çalışmanın içerisinde katkı sağlamamız benim açımdan da çok önemli" diye konuştu.