Dikkat! 1 Mayıs'ta bu yollar kapalı olacak! Alternatif yol güzergahları nelerdir?

BEYOĞLU'NDA KAPALI OLAN YOLLAR

1. Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Şişli ve Unkapanı Köprüsü istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Şişhane Işıklar kapama noktası ile Taksim Divan Kavşağı kapama noktası arası)

2. Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan ile Refik Saydam Caddesi arası)

3. Kasımpaşa Bahriye Caddesi Piyalepaşa Bulvarı İstikameti trafiğe kapatılacaktır. (Turabi Baba Cadde kesişimi ile İplikçi Varyant arası)

4. Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Tokaç Sokak Kavşağı’ndan trafiğe kapatılacak. Darülaceze Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

5. Aslan Gazi Caddesi Alakoç Sokak ile Aylin Sokak kesişimi Darülaceze Caddesi istikameti kapatılacak.

6. Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi ile Irmak Caddesi Dolapdere istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Bp Benzinlik Önü ile Dolapdere Kavşak arası)

7. Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kurtuluş Caddesi kesişimi ile Tarlabaşı Bulvarı arası)

8. Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan ile Refik Saydam Caddesi arası)

9. Sazlıdere ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Dolapdere Kavşak ile Divan Kavşak arası)

10. Mete Caddesi Taksim Akm istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Askerocağı Cadde kesişimi Işıklar Kapama Noktası ile Akm önü kavşak arası)

11. Bedri Karafakihoğlu Sok. Şehitler Tepesi istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Mete Kavşak kapama noktası ile Şehitler Tepesi arası)

12. İnönü Caddesi Taksim Akm ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Akm önü kavşak ile Şehitler Tepesi ışıklar kapama noktası arası)

13. Tak-ı Zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır. (Akm kavşak ile Kazancı Yokuşu kapama noktası arası)

14. Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan ve Cihangir istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kazancı Yokuşu kapama noktası ile Akarsu Yokuşu başı kapama noktası arası)

15. İstiklal Caddesi ve İstiklal Caddesi’ne bağlanan bütün yollar trafiğe kapatılacaktır. (Taksim Meydan ile İlk Belediye Caddesi kapama noktası arası)

16. Meşrutiyet Caddesi İlk Belediye Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Tepebaşı Işıklar kesişimi ile Beyoğlu Belediyesi arası)

17. İlk Belediye Caddesi trafiğe kapatılacaktır. (Meşrutiyet Caddesi Beyoğlu Belediye önü kapama noktası ile İstiklal Caddesi Tünel - Meydan arası)

18. Perşembe Pazarı Tersane Caddesi Karaköy Meydan ve Unkapanı Köprü istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Karaköy Meydan itibariyle)

19. Karaköy Kemraltı Caddesi Galata Köprüsü Eminönü istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Karaköy Meydan itibari ile)

20. Kemeraltı Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Karaköy Meydan kapama noktası ile Boğazkesen Caddesi kapama noktası arası)

21. Necati Bey Caddesi Dolmabahçeistikameti trafiğe kapatılacaktır. (Karaköy Meydan ile Tophane ışıklar arası)

22. Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Defterdar Yokuşu girişi kapama noktası ile Yeni Çarşı Cadde girişi kapama noktası)

23. Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Boğazkesen Cadde kesişimi ile Sıraselviler Caddesi arası)

24. Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kadırgalar Caddesi kapama noktası ile Tophane ışıklar kapama noktası arası)

25. Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak trafiğe kapatılacaktır. (Akyol Taksi Durağı önü Bolahenk Sokak kesişimi ile Cihangir Caddesi arası)