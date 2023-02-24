Dişleri beyazlatmanın 5 yöntemi

Diş beyazlatmak için hangi yöntemler kullanılabilir, sorusunu haberimizde vereceğimiz 5 öneriyle cevaplıyoruz.

# beyaz diş
Dişleri beyazlatmanın 5 yöntemi - Resim: 1 1 5

LİMON VE KARBONAT KULLANARAK DİŞ BEYAZLATMA

• Bir kap içerisine aldığımız karbonatın üzerine limon sıktıktan sonra karıştırıyoruz.
• Limon yerine elma sirkesi kullanılabiliyor.
• Hazırlamış olduğumuz karışımla dişlerimizi fırçalıyoruz.
• Bu işlem uygulanmaya başlandıktan kısa süre sonrasında dişlerinizde beyaz bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır.

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MUZ KABUĞU KULLANARAK DİŞ BEYAZLATMA İŞLEMİ

• Dişlerinizi diş macunuyla fırçalayın.
• Muz kabuğuyla fırçalamış olduğunuz dişlerinizi ovun.
• Diş macunu kullanmadan diş fırçasıyla dişlerinizi fırçalayın.

Dişleri beyazlatmanın 5 yöntemi - Resim: 3 3 5

TUZ KULLANARAK DİŞ BEYAZLATMA İŞLEMİ

• Diş fırçanızı ıslatın.
• Sofra tuzuna fırçanızı bandırın.
• Dişlerinizi fırçalayın

Not: Bu işlem dişlerinizi beyazlatmanın yanı sıra gün içerisinde ağzınızda oluşacak bakterilerinde temizlenmesini sağlar.

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DEFNE YAPRAĞI VE PORTAKAL KABUĞU KULLANARAK DİŞ BEYAZLATMA

• Defne yaprağını ezerek toz haline getirin.
• Portakal kabuğunu rendeleyin.
• İki malzemeyi karıştırıp diş macunu kıvamına getirin.
• Hazırlamış olduğunuz karışımı diş fırçasının üstüne alıp dişlerinizi 5 dakika boyunca fırçalayın.


Not: Bu uygulamanın haftada bir seferden fazla uygulanmaması gerekiyor.