Dişleri beyazlatmanın 5 yöntemi
Diş beyazlatmak için hangi yöntemler kullanılabilir, sorusunu haberimizde vereceğimiz 5 öneriyle cevaplıyoruz.
LİMON VE KARBONAT KULLANARAK DİŞ BEYAZLATMA
• Bir kap içerisine aldığımız karbonatın üzerine limon sıktıktan sonra karıştırıyoruz.
• Limon yerine elma sirkesi kullanılabiliyor.
• Hazırlamış olduğumuz karışımla dişlerimizi fırçalıyoruz.
• Bu işlem uygulanmaya başlandıktan kısa süre sonrasında dişlerinizde beyaz bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır.
MUZ KABUĞU KULLANARAK DİŞ BEYAZLATMA İŞLEMİ
• Dişlerinizi diş macunuyla fırçalayın.
• Muz kabuğuyla fırçalamış olduğunuz dişlerinizi ovun.
• Diş macunu kullanmadan diş fırçasıyla dişlerinizi fırçalayın.
TUZ KULLANARAK DİŞ BEYAZLATMA İŞLEMİ
• Diş fırçanızı ıslatın.
• Sofra tuzuna fırçanızı bandırın.
• Dişlerinizi fırçalayın
Not: Bu işlem dişlerinizi beyazlatmanın yanı sıra gün içerisinde ağzınızda oluşacak bakterilerinde temizlenmesini sağlar.
DEFNE YAPRAĞI VE PORTAKAL KABUĞU KULLANARAK DİŞ BEYAZLATMA
• Defne yaprağını ezerek toz haline getirin.
• Portakal kabuğunu rendeleyin.
• İki malzemeyi karıştırıp diş macunu kıvamına getirin.
• Hazırlamış olduğunuz karışımı diş fırçasının üstüne alıp dişlerinizi 5 dakika boyunca fırçalayın.
Not: Bu uygulamanın haftada bir seferden fazla uygulanmaması gerekiyor.