Dişleri beyazlatmanın 5 yöntemi

LİMON VE KARBONAT KULLANARAK DİŞ BEYAZLATMA

• Bir kap içerisine aldığımız karbonatın üzerine limon sıktıktan sonra karıştırıyoruz.

• Limon yerine elma sirkesi kullanılabiliyor.

• Hazırlamış olduğumuz karışımla dişlerimizi fırçalıyoruz.

• Bu işlem uygulanmaya başlandıktan kısa süre sonrasında dişlerinizde beyaz bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır.