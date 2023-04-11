Diyarbakır'da sağanak; dere taştı

Diyarbakır'da etkili olan sağanakta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Hazro ilçesinde dere taştı.

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Diyarbakır'da sağanak; dere taştı - Resim: 1 1 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Diyarbakır'da sabah saatlerinde sağanak başladı.

Diyarbakır'da sağanak; dere taştı - Resim: 2 2 4

Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nden geçen derenin üzerindeki köprünün ağzı, suyun getirdiği materyallerle kapanınca taştı.

Diyarbakır'da sağanak; dere taştı - Resim: 3 3 4

Su, cadde ve sokaklara akarken, belediye ekipleri, iş makinesiyle köprünün ağzında temizlik yapılarak suyun dereden akmasını sağladı.

Diyarbakır'da sağanak; dere taştı - Resim: 4 4 4

Meteoroloji 15'nci Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının 3-5 derece düşeceğini, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA