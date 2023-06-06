Doğal yöntemlerle diş nasıl beyazlatılır?

Dişlerimiz birden fazla etkiyle zamanla matlaşarak, parlaklığını ve beyazlığını kaybedebilir. Özellikle tüketilen bazı yiyecek ve içecekler, dişlerin lekelenmesine, plak oluşumuna ve dolayısıyla da beyazlığını kaybederek sarı renkte görünmesine yol açabilir. Bu renk değişimi de ancak düzenli temizleme ve diş beyazlatma ilaçlarıyla tedavi edilebiliyor.

Bununla birlikte, siz de evde kolay ve doğal yollarla diş beyazlatmayı deneyebilirsiniz. Ancak kesin sonuç için diş hekiminizin önerdiği yöntemleri dikkate almalısınız. İşte dişlerinizi beyazlatmanın 6 doğal yolu...