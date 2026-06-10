Doğanın yeşil altını deniyor! Avokadonun faydaları nelerdir? İşte bilinmeyen yararları ve zararları

NEDEN BU KADAR ÇOK SEVİYORUZ?

Avokadonun mutfaklarda bu kadar çok tercih edilmesinin ardında yatan sır, içeriğindeki tekli doymamış sağlıklı yağ asitleri. Bu yağlar sayesinde diğer meyvelere kıyasla vücuda çok daha yüksek bir enerji veriyor.