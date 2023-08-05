Doğuştan kaba 3 burç...Herkesten nefret ederek yaşıyor ve asla mutlu değiller

Doğuştan kaba ve öfkeli burçlar belli oldu. O burçlar arasında ''Aslan, Akrep, Yay'' ilk sırada yer alıyor.

ASLAN BURCU



Öfkelendiğinden adeta gürler. Aslan Burcunun öfke kontrolü yoktur. Ancak o seviyeye getirmek biraz zordur. O seviyeye gelmiş Aslan burcunun karşısında durmamanız gerekir. Çünkü ormanların kralı ortalığı dağıtır. Öfkesiyle tozu dumana katar. Çok sonrası pişman olsa bile Aslan burcu öfke anını bastıramaz. Özellikle sizden nefret alamaya başladıysa dünyayı kendiniz terk ederseniz iyi edersiniz.

AKREP BURCU

Akrep burcu öfkede ikinci sırada yer alır. Çünkü Akrep burcu öfkeli dolaşır. Aşırı sinirli olan Akrep burcu en ufak yanlışı bile kaldırmaz. Öfkelendikten sonra sakinleşmeyi bilmeyen akrep zehrini boşaltmayana kadar rahat durmaz. Akrep Burcu en çok önemsenmediğinden deliye döner. Özellikle Akrep burcundan olanlar üste çıkma konusunda çok başarılıdır. Bu burçtan olanlar ustalıkla yalanda söyleyebilir. Yalanları açığa çıktınsa ise üste çıkarak öfkeden deliye dönerler.

YAY BURCU



Sürekli gergin gibi duran Yay burcunun öfkesi can yakar. Asla kırmaktan dökmekten geri durmaz. Yay burcu kavga çıkarmadan kelimeleriyle tokatlar. Yay burçlarının öfkeleri çekilmez. Yay burcunun ayrıca öfkeli olduğu anlardan biri ise uykudan yeni uyandıkları zamanlardır.

EN SAKİN BURÇLAR

Öte yandan en sakin burçlar listesinde de ''ikizler, boğa ve kova'' gibi burçlar yer alıyor.

Posta'da yer alan bir içerikte ise; En güvenilir 3 burç belli oldu. İşte o burçlar..

YENGEÇLER

Yengeçler, önemsedikleri insanlara yoğun bir şekilde yatırım yapma eğilimindedir ve onlar için her şeyi yapar. Neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda güçlü bir anlayışa sahiptirler. Bu nedenle hayatlarını ellerinden geldiğince etik ve dürüst bir şekilde yaşamaya çalışırlar. Bunun büyük bir kısmı kimsenin güvenini kırmamayı gerektiriyor. Dürüstçe severler ve değer verdikleri herkese aileleri gibi davranırlar.

TERAZİ BURÇLARI

Terazi dengeli, topraklanmış, güvenilir ve pratiktir. Onlar bir ilişkinin veya arkadaşlığın kayasıdır. Boğaları güvenilir yapan şey sadakatleridir. En sadık ve kararlı burçlar arasındadırlar. Yakın oldukları insanlar için kesinlikle her şeyi yaparlar. Ayrıca inatçıdırlar ve bu özellikle sevdikleri insanlar söz konusu olduğunda geçerlidir. En sadık ortaklar olan zodyak işaretlerinden biri olarak bilinirler ve kimi sevdikleri ve birlikte vakit geçirdikleri konusunda özeldirler.

BAŞAK BURÇLARI

Başaklar sağlam, güvenilir ve dürüsttür, bu da onları güvenilirliğin simgesi yapar. Detay odaklı ve son derece dakiktirler. Bu aynı zamanda onlara söylediğiniz hemen hemen her şeyi hatırlamalarına yardımcı olur. Size her zaman, bazen biraz sert olabilen gerçeği söyleyecekler. Ancak, sadece size yardım etmeye çalışıyorlar. Sonuç olarak, güvenilir arkadaşlar ve meslektaşlar olurlar.

BALIK BURÇLARI

Balıklar son derece derin bir sevme yeteneğine sahiptir ve tüm zodyaktaki en sadık burçlardan biridir. Sizi önemsiyorlarsa, bir Balık’ın sizin için orada olacağına her zaman güvenebilirsiniz. Ancak, sadece tanıdık olarak güvenilmemelidir. Sadece sevgi ve tutkuyla bağlı hale gelirler.

EN SAKİN 3 BURÇ

1. Boğa Burcu

Boğa burcu insanları, sakin ve dengeli bir yapıya sahiptir. Güvenliği ve huzuru seven Boğa burçları, stresli durumlarda bile sakin kalmayı başarırlar. Yavaş tempolu bir yaşam tarzını tercih eden Boğalar, doğayla iç içe olmayı severler. Sabırlı ve kararlı yapısı sayesinde, başarıya giden yolda emin adımlarla ilerlerler.

2. İkizler Burcu

İkizler burcu insanları, dışarıdan bakıldığında sakin görünse de iç dünyaları oldukça yoğun ve derindir. Sessizliği seven İkizler burçları, kendi dünyalarında vakit geçirmekten hoşlanırlar. Güçlü bir sezgiye sahip olan İkizler, çevrelerindeki insanların duygularını kolayca anlayabilirler. İnatçı ve kararlı yapıları sayesinde, hedeflerine ulaşmak için mücadele etmekten çekinmezler.

3. Başak Burcu

Başak burcu insanları, duygusal ve hassas bir yapıya sahiptir. Sıcakkanlı ve sevecen tavırlarıyla çevrelerindeki insanları rahatlatırlar. Evlerine ve ailelerine düşkün olan Başaklar, güvende hissetmek için çaba gösterirler. İş hayatında da başarılı olan Başak burçları, sakinliği sayesinde stresli durumlarda bile soğukkanlı kalabilirler.