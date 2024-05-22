Düğün mevsimi yaklaşıyor! İşte düğün hazırlığı olanlar için çeyiz rehberi
Düğün mevsimi yaklaşırken evlilik hazırlığı içinde olanlar eksiklerini tamamlıyor. İşte tam liste çeyiz rehberi...
Eksiksiz bir çeyiz listesinde neler olmalıdır? Hangi ürünler alınabilir, çeyiz seti hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?
1. Mutfak Eşyaları
Çeyiz seti mutfak grubu ürünleri hazırlığın ilk aşamasıdır. Peki mutfak çeyiz seti içerisinde yer alabilecek ürünler neler olabilir?
● Misafir yemek takımı ve çatal- bıçak - kaşık takımı
● Günlük kullanım yemek takımı ve çatal- bıçak - kaşık takımı
● Teflon ve çelik tencere seti
● Çay bardağı takımı
● Kahvaltılık takımı
● Su, içki vb. bardak takımları
● Tava seti
● Kahve takımı
● Çaydanlık, çay makinesi
● Düdüklü tencere
● Tepsi takımı
● Servis Takımı (kepçe, servis çatalı vb.)
● Bıçak seti
● Tahta kaşıklar
● Kahvaltılık saklama seti
● Kek, pasta kalıbı
● Rende, kevgir, süzgeç
● Tuzluk, biberlik; baharat takımı
● Yağlık, sirkelik, limonluk
● Sürahiler
● Saklama kapları
● Salata kaseleri
● Çırpma teli, limon sıkacağı
● Çerez takımı
● Rondo, mikser, blender gibi elektrikli aletler
● Kesme tahtası
● Nihale
● Açacak
● Sarımsak ezme aleti