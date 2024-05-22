Düğün mevsimi yaklaşıyor! İşte düğün hazırlığı olanlar için çeyiz rehberi

Düğün mevsimi yaklaşırken evlilik hazırlığı içinde olanlar eksiklerini tamamlıyor. İşte tam liste çeyiz rehberi...

# düğün # evlilik # çeyiz
Editör: Yağmur Biçen
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Düğün mevsimi yaklaşıyor! İşte düğün hazırlığı olanlar için çeyiz rehberi - Resim: 1

Eksiksiz bir çeyiz listesinde neler olmalıdır?  Hangi ürünler alınabilir, çeyiz seti hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

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Düğün mevsimi yaklaşıyor! İşte düğün hazırlığı olanlar için çeyiz rehberi - Resim: 2

1. Mutfak Eşyaları

Çeyiz seti mutfak grubu ürünleri hazırlığın ilk aşamasıdır. Peki mutfak çeyiz seti içerisinde yer alabilecek ürünler neler olabilir?

● Misafir yemek takımı ve çatal- bıçak - kaşık takımı

● Günlük kullanım yemek takımı ve çatal- bıçak - kaşık takımı

● Teflon ve çelik tencere seti

● Çay bardağı takımı

● Kahvaltılık takımı

● Su, içki vb. bardak takımları

● Tava seti

● Kahve takımı

● Çaydanlık, çay makinesi

● Düdüklü tencere

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Düğün mevsimi yaklaşıyor! İşte düğün hazırlığı olanlar için çeyiz rehberi - Resim: 3

● Tepsi takımı

● Servis Takımı (kepçe, servis çatalı vb.)

● Bıçak seti

● Tahta kaşıklar

● Kahvaltılık saklama seti

● Kek, pasta kalıbı

● Rende, kevgir, süzgeç

● Tuzluk, biberlik; baharat takımı

● Yağlık, sirkelik, limonluk

● Sürahiler

● Saklama kapları

● Salata kaseleri

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Düğün mevsimi yaklaşıyor! İşte düğün hazırlığı olanlar için çeyiz rehberi - Resim: 4

● Çırpma teli, limon sıkacağı

● Çerez takımı

● Rondo, mikser, blender gibi elektrikli aletler

● Kesme tahtası

● Nihale

● Açacak

● Sarımsak ezme aleti 

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