Dünyanın en güvenilir şehirleri açıklandı: Türkiye’den 2 şehir listede

CEOWORLD dergisi, 2025 yılının en güvenli şehirlerini açıkladı. 50 şehrin yer aldığı listede Türkiye’den iki ilimiz yer aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Dünyanın en güvenilir şehirleri açıklandı: Türkiye’den 2 şehir listede
Yayınlanma: Güncellenme:

Güvenlik altyapısı, suç oranları ve yaşam kalitesi kriterleri dikkate alınarak hazırlanan CEOWORLD raporunda, 2025 yılının en güvenilir şehirleri belli oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden 50 şehrin yer aldığı listede Türkiye’den iki şehir yer aldı.

Listenin ilk sırasında 97,73 puanla Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi yer aldı. Pek çok alanda önemli başarılar elde eden Türkiye’den Eskişehir ve Antalya da güvenilir şehirler arasında gösterildi.

2025 YILININ EN GÜVENİLİR ŞEHİRLERİ:

Abu Dabi – Birleşik Arap Emirlikleri – 97,73
Taipei – Tayvan – 97,5
Doha – Katar – 97,35
Ajman – Birleşik Arap Emirlikleri – 97,04
Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri – 97,03
Ras al-Khaimah – Birleşik Arap Emirlikleri – 96,98
Muskat – Umman – 96,93
Lahey (Den Haag) – Hollanda – 96,89
Bern – İsviçre – 96,79
Münih – Almanya – 96,67
Trondheim – Norveç – 96,15
Ljubljana – Slovenya – 96,07
Groningen – Hollanda – 95,93
Zagreb – Hırvatistan – 95,79
Hong Kong – Çin – 95,56
Erivan – Ermenistan – 95,48
Eindhoven – Hollanda – 94,94
Quebec Şehri – Kanada – 94,9
Cluj-Napoca – Romanya – 94,36
Zürih – İsviçre – 94,35
Tallinn – Estonya – 94,17
Chiang Mai – Tayland – 94,13
Singapur – Singapur – 94
Basel – İsviçre – 93,68
Tokyo – Japonya – 93,44
Reykjavik – İzlanda – 93,27
Seul – Güney Kore – 93,11
Prag – Çekya – 93,08
Helsinki – Finlandiya – 93
Merida – Meksika – 92,74
Bergen – Norveç – 92,54
Tiflis – Gürcistan – 92,48
Timişoara – Romanya – 92,37
Braşov – Romanya – 92,28
Varşova – Polonya – 92,19
Brno – Çekya – 91,95
Oakville – Kanada – 91,89
Kopenhag – Danimarka – 91,84
Eskişehir – Türkiye – 91,77
Riyad – Suudi Arabistan – 91,43
Tel Aviv-Yafo – İsrail – 91,15
Lozan – İsviçre – 90,93
Madrid – İspanya – 90,86
Graz – Avusturya – 90,82
Krakow – Polonya – 90,81
Gent – Belçika – 90,75
Shenzhen – Çin – 90,68
Pekin – Çin – 90,61
Antalya – Türkiye – 90,42
Cidde – Suudi Arabistan – 90,39

Raporda Körfez ülkelerinin ağırlığı dikkat çekerken, Avrupa şehirlerinin üst sıralarda daha düşük sayıda yer bulduğu görüldü.

Türk Hava Kuvvetleri’nden müdahale: Belirsiz cisim için jetler yönlendirildiTürk Hava Kuvvetleri’nden müdahale: Belirsiz cisim için jetler yönlendirildiGündem
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi yayınlandıYarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi yayınlandıYurt
Fransız yıldız Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybettiFransız yıldız Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybettiGündem
Asgari ücreti bilen isim emekli zammını canlı yayında açıkladıAsgari ücreti bilen isim emekli zammını canlı yayında açıkladıEkonomi
güvenli şehir
Günün Manşetleri
Merkez Bankası’nın 2026 toplantı takvimi belli oldu
Falcıların aylık geliri 2 milyon TL’yi aştı
Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı
Rapçi Ege ve Miss Turkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı
Ankara’da özel tim destekli baskın
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
Plastik poşetlerin satış fiyatına zam geldi
“ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz”
20 ilimizde yoğun kar yağışı bekleniyor...
4 şüphelinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Asgari ücreti bilen isim emekli zammını canlı yayında açıkladı Asgari ücreti bilen isim emekli zammını canlı yayında açıkladı
Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi yayınlandı Yarın elektrik kesintisi 10 saat sürecek: Kesinti listesi yayınlandı
28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları 28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları
A101 31 Aralık 2025 Kataloğu: Isıtıcılarda Yılın Son İndirimi! (Aldın Aldın) A101 31 Aralık 2025 Kataloğu: Isıtıcılarda Yılın Son İndirimi! (Aldın Aldın)
Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı