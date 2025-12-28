Dünyanın en güvenilir şehirleri açıklandı: Türkiye’den 2 şehir listede

Güvenlik altyapısı, suç oranları ve yaşam kalitesi kriterleri dikkate alınarak hazırlanan CEOWORLD raporunda, 2025 yılının en güvenilir şehirleri belli oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden 50 şehrin yer aldığı listede Türkiye’den iki şehir yer aldı.

Listenin ilk sırasında 97,73 puanla Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi yer aldı. Pek çok alanda önemli başarılar elde eden Türkiye’den Eskişehir ve Antalya da güvenilir şehirler arasında gösterildi.

2025 YILININ EN GÜVENİLİR ŞEHİRLERİ:

Abu Dabi – Birleşik Arap Emirlikleri – 97,73

Taipei – Tayvan – 97,5

Doha – Katar – 97,35

Ajman – Birleşik Arap Emirlikleri – 97,04

Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri – 97,03

Ras al-Khaimah – Birleşik Arap Emirlikleri – 96,98

Muskat – Umman – 96,93

Lahey (Den Haag) – Hollanda – 96,89

Bern – İsviçre – 96,79

Münih – Almanya – 96,67

Trondheim – Norveç – 96,15

Ljubljana – Slovenya – 96,07

Groningen – Hollanda – 95,93

Zagreb – Hırvatistan – 95,79

Hong Kong – Çin – 95,56

Erivan – Ermenistan – 95,48

Eindhoven – Hollanda – 94,94

Quebec Şehri – Kanada – 94,9

Cluj-Napoca – Romanya – 94,36

Zürih – İsviçre – 94,35

Tallinn – Estonya – 94,17

Chiang Mai – Tayland – 94,13

Singapur – Singapur – 94

Basel – İsviçre – 93,68

Tokyo – Japonya – 93,44

Reykjavik – İzlanda – 93,27

Seul – Güney Kore – 93,11

Prag – Çekya – 93,08

Helsinki – Finlandiya – 93

Merida – Meksika – 92,74

Bergen – Norveç – 92,54

Tiflis – Gürcistan – 92,48

Timişoara – Romanya – 92,37

Braşov – Romanya – 92,28

Varşova – Polonya – 92,19

Brno – Çekya – 91,95

Oakville – Kanada – 91,89

Kopenhag – Danimarka – 91,84

Eskişehir – Türkiye – 91,77

Riyad – Suudi Arabistan – 91,43

Tel Aviv-Yafo – İsrail – 91,15

Lozan – İsviçre – 90,93

Madrid – İspanya – 90,86

Graz – Avusturya – 90,82

Krakow – Polonya – 90,81

Gent – Belçika – 90,75

Shenzhen – Çin – 90,68

Pekin – Çin – 90,61

Antalya – Türkiye – 90,42

Cidde – Suudi Arabistan – 90,39

Raporda Körfez ülkelerinin ağırlığı dikkat çekerken, Avrupa şehirlerinin üst sıralarda daha düşük sayıda yer bulduğu görüldü.