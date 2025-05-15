Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede

İstatistiklere göre, uçak kazasında ölme riski sadece 11 milyonda 1 olarak hesaplanıyor. Gelişen uçak teknolojisi, güvenlik protokollerine sıkı sıkıya bağlı kalınması ve havayolu şirketlerinin aldığı önlemler, bu istatistiği daha güvenilir kılıyor.