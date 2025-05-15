Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede
Dünyanın en güvenilir ulaşım aracı olarak bilinen havayolu taşımacılığında, en az ölümlü kaza yapan 20 havayolu şirketi açıklandı. Türk Hava Yolları (THY) listede dikkat çeken bir sırada yer aldı. Peki, en güvenli havayolu şirketi hangisi? İşte detaylar...
İstatistiklere göre, uçak kazasında ölme riski sadece 11 milyonda 1 olarak hesaplanıyor. Gelişen uçak teknolojisi, güvenlik protokollerine sıkı sıkıya bağlı kalınması ve havayolu şirketlerinin aldığı önlemler, bu istatistiği daha güvenilir kılıyor.
Dünyanın dört bir yanındaki havayolu şirketleri, güvenlik kriterleriyle değerlendirilerek en az ölümlü kaza yapanlar listesine alındı. Kuruluşundan bu yana en az kaza yaşayan ve ölümcül kazaya karışmayan havayolu şirketleri açıklandı.
İŞTE EN GÜVENLİ 20 HAVAYOLU ŞİRKETİ
İşte Airline Rankings'e göre, en güvenli 20 havayolu şirketi:
20. Lufthansa/Swiss (Almanya/İsviçre)
Son ölümlü kazasını 24 Mart 2015'te Germanwings uçuşunda yaşadı. Bu kazada 150 kişi hayatını kaybetti.
19. Finnair (Finlandiya)
8 Kasım 1963'te kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleşen kazada 22 yolcu yaşamını yitirdi.
18. Iberia (İspanya)
19 Şubat 1985 tarihinde Madrid-Bilbao seferinde 148 kişi hayatını kaybetti.
17. British Airways (Birleşik Krallık)
Son ölümlü kazasını 1976'da Zagreb'de yaşadı. Toplamda 176 kişi hayatını kaybetti.
16. Scandinavian Airlines (SAS, İskandinavya)
2001 yılında Linate havalimanında gerçekleşen kazada 118 kişi yaşamını yitirdi.
15. American Airlines (ABD)
Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan American Airlines, son yıllarda ciddi bir kaza yaşamadı.
14. Hawaiian Airlines (ABD)
1929'dan bu yana hiç ölümcül kaza veya uçak kaybı yaşanmadı.
13. TAP Air Portugal (Portekiz)
Güvenlik protokollerine bağlılığı ile bilinen TAP Air Portugal, listede 13. sırada yer aldı.
12. Türk Hava Yolları (Türkiye)
2009 Amsterdam kazasından bu yana ölümlü bir kaza yaşamadı. Türk Hava Yolları, güvenli uçuş politikası ve modern filosu ile dikkat çekiyor.
11. Alaska Airlines (ABD)
Son yıllarda büyük bir kazaya karışmadı.
10. Korean Air (Güney Kore)
9. EVA Air (Tayvan)
8. All Nippon Airways (ANA, Japonya)
7. Etihad Airways (Birleşik Arap Emirlikleri)
6. Virgin Australia
5. Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)
4. Qatar Airways (Katar)
3. Cathay Pacific (Hong Kong)
2. Qantas (Avustralya)
1920'den beri hiçbir ölümcül kazaya karışmamıştır.
1. Air New Zealand
1979'dan bu yana ciddi bir kaza yaşamamıştır.