Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede

Dünyanın en güvenilir ulaşım aracı olarak bilinen havayolu taşımacılığında, en az ölümlü kaza yapan 20 havayolu şirketi açıklandı. Türk Hava Yolları (THY) listede dikkat çeken bir sırada yer aldı. Peki, en güvenli havayolu şirketi hangisi? İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 1

İstatistiklere göre, uçak kazasında ölme riski sadece 11 milyonda 1 olarak hesaplanıyor. Gelişen uçak teknolojisi, güvenlik protokollerine sıkı sıkıya bağlı kalınması ve havayolu şirketlerinin aldığı önlemler, bu istatistiği daha güvenilir kılıyor.

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 2

Dünyanın dört bir yanındaki havayolu şirketleri, güvenlik kriterleriyle değerlendirilerek en az ölümlü kaza yapanlar listesine alındı. Kuruluşundan bu yana en az kaza yaşayan ve ölümcül kazaya karışmayan havayolu şirketleri açıklandı.

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 3

İŞTE EN GÜVENLİ 20 HAVAYOLU ŞİRKETİ

İşte Airline Rankings'e göre, en güvenli 20 havayolu şirketi:

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 4

20. Lufthansa/Swiss (Almanya/İsviçre)

Son ölümlü kazasını 24 Mart 2015'te Germanwings uçuşunda yaşadı. Bu kazada 150 kişi hayatını kaybetti.

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 5

19. Finnair (Finlandiya)

8 Kasım 1963'te kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleşen kazada 22 yolcu yaşamını yitirdi.

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 6

18. Iberia (İspanya)

19 Şubat 1985 tarihinde Madrid-Bilbao seferinde 148 kişi hayatını kaybetti.

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 7

17. British Airways (Birleşik Krallık)

Son ölümlü kazasını 1976'da Zagreb'de yaşadı. Toplamda 176 kişi hayatını kaybetti.

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 8

16. Scandinavian Airlines (SAS, İskandinavya)

2001 yılında Linate havalimanında gerçekleşen kazada 118 kişi yaşamını yitirdi.

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 9

15. American Airlines (ABD)

Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan American Airlines, son yıllarda ciddi bir kaza yaşamadı.

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 10

14. Hawaiian Airlines (ABD)

1929'dan bu yana hiç ölümcül kaza veya uçak kaybı yaşanmadı.

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 11

13. TAP Air Portugal (Portekiz)

Güvenlik protokollerine bağlılığı ile bilinen TAP Air Portugal, listede 13. sırada yer aldı.

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 12

12. Türk Hava Yolları (Türkiye)

2009 Amsterdam kazasından bu yana ölümlü bir kaza yaşamadı. Türk Hava Yolları, güvenli uçuş politikası ve modern filosu ile dikkat çekiyor.

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 13

11. Alaska Airlines (ABD)

Son yıllarda büyük bir kazaya karışmadı.

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 14

10. Korean Air (Güney Kore)

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 15

9. EVA Air (Tayvan)

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 16

8. All Nippon Airways (ANA, Japonya)

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 17

7. Etihad Airways (Birleşik Arap Emirlikleri)

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 18

6. Virgin Australia

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 19

5. Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 20

4. Qatar Airways (Katar)

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 21

3. Cathay Pacific (Hong Kong)

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 22

2. Qantas (Avustralya)

1920'den beri hiçbir ölümcül kazaya karışmamıştır.

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Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı! THY'de listede - Resim: 23

1. Air New Zealand

1979'dan bu yana ciddi bir kaza yaşamamıştır.

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