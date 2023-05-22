Dünya'nın en iyi 10 çorbası: Türkiye'den de bir çorba var

10. LOHİKEİTTO - FİNLANDİYA

Lohikeitto, laxsoppa olarak da bilinen kremalı bir Finish somon çorbasıdır. Somon fileto parçalarının yanı sıra, geleneksel olarak balık suyu ve krema ile aşılanmış lezzetli, tereyağlı bir et suyunda pişirilmiş doğranmış patates ve havuç içerir.

Bu rahatlatıcı kış yemeği cömertçe dereotu ile tatlandırılır ve tereyağlı çavdar ekmeği veya limon dilimleri ile birlikte servis edilir.