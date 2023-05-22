Dünya'nın en iyi 10 çorbası: Türkiye'den de bir çorba var
Türkiye'de böyle bir anket yapılmış olsaydı eminim birçoğumuz ilk sıralarda Kelle paça çorbası veya işkembe çorbasını söylerdik. Ama dünya yemek anketine göre sonuç biraz farklı olabiliyor işte dünyada en çok sevilen 10 çorbalara bakalım...
10. LOHİKEİTTO - FİNLANDİYA
Lohikeitto, laxsoppa olarak da bilinen kremalı bir Finish somon çorbasıdır. Somon fileto parçalarının yanı sıra, geleneksel olarak balık suyu ve krema ile aşılanmış lezzetli, tereyağlı bir et suyunda pişirilmiş doğranmış patates ve havuç içerir.
Bu rahatlatıcı kış yemeği cömertçe dereotu ile tatlandırılır ve tereyağlı çavdar ekmeği veya limon dilimleri ile birlikte servis edilir.
9. SHOYU RAMEN - JAPONYA
Soya sosu bazlı shoyu ramen, ramenin dört ana grubundan biridir. Enfes lezzetleriyle övülen erişte yemekleri. Erişte, et suyu ve çeşitli soslar her kase ramenin üç temel unsurudur. Shoyu'yu diğer çeşitlerden ayıran şey koyu ve tuzlu çorbasıdır.
Genellikle kombu suyu ve soya sosunun hoş kokulu bir kombinasyonuyla karıştırılan et veya deniz ürünü suyu kullanılır. Shoyu ramen'de tipik olarak taze kıvırcık buğday eriştesi kullanılır. Ayrı olarak pişirilen bu erişteler bir kâsede servis edilir ve zengin et suyuna batırılır.
Ramenin üzerinde servis edilen standart çeşniler genellikle kızarmış domuz eti dilimleri, bambu filizleri, balık kekleri, soğan ve dörde bölünmüş haşlanmış yumurtadır. Ramen yemeklerinin güzelliği, kolayca uyarlanabilir olmaları ve kişisel tercihlere göre birçok farklı sosun eklenebilmesidir.
8. TOM YUM - TAYLAND
En iyi bilinen Tayland yemeklerinden biri olan Tom Yum, geleneksel olarak pirinçle servis edilen baharatlı, ekşi ve aromatik bir çorbadır. Arpacık soğanı, limon otu, balık sosu, kıyılmış taze zencefil veya havlıcan, karides, mantar, kaffir lime yaprakları, lime suyu ve kıyılmış Tay acı biberinden oluşur.
Genellikle meze olarak servis edilen tom yum, geleneksel olarak kişniş yaprakları ile süslenir. Popülerliği nedeniyle, yıllar içinde çorbanın tavuk eklenmiş tom yum gai ve karışık deniz ürünleri içeren tom yum talay gibi farklı versiyonları ortaya çıkmaya başlamıştır.
Domuz eti ile yapılan bir versiyonu da vardır. Besinlerle dolu, lezzetli, doyurucu ve sağlıklı olan tom yum'un en popüler Tayland yemeklerinden biri olmasının bir nedeni var.
7. RAMEN - JAPONYA
Ramen, ilk olarak 1910 yılında Çinli aşçıların erişteyi tuzlu bir et suyu ile birleştirmesiyle Japonya'da ortaya çıkan bir erişte çorbasıdır. Bu kıvırcık erişteler parlak sarı renkteydi ve o dönemde hazırlanan Japon eriştelerinden daha elastikti - hamur kansui adı verilen sodyum karbonat katkılı bir maden suyuyla yoğruluyordu.
1958'de adı Çince lamian (çekilmiş erişte) kelimesinin telaffuzundan türetildi ve aynı yıl Nissin Foods, Chickin Ramen adı verilen tavuk aromalı et suyuna sahip ilk hazır erişte versiyonunu üretti.
Kısa bir süre sonra bu yemek dünya çapında ihraç edilmeye başlandı. Ramen al dente pişirilmeli ve hala sıcakken hızlıca yenmelidir. Eriştelerin et suyunda çok uzun süre bekletilmesi tavsiye edilmez, çünkü çok yumuşak ve lapa olma eğilimindedirler.