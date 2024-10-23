Dünyanın en iyi kuruyemişleri açıklandı! Antep fıstığı dünya ikinci oldu

Yapılan uluslararası bir araştırma sonucuna göre Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu. Antep fıstığı bu araştırmaya göre dünya ikincisi oldu. Peki dünyanın en iyi kuruyemişi hangisi oldu? Birinci sıradaki kuruyemiş hangi ülkede üretiliyor? İşte merak edilenler...

ANTEP FISTIĞI DÜNYA İKİNCİ OLDU

Yapılan uluslararası bir araştırma sonucuna göre dünyanın en iyi kuruyemişleri arasında Antep fıstığı 2. sırada yer aldı.

Araştırmanın ilk sırasında yer alan diğer fıstık türü de Yunanistan’ın Egina Adası’nda yetiştirilen ünlü Egina Fıstığı oldu. Listenin ikinci sırasında, Türkiye’nin gözdesi olan Antep fıstığı yer aldı.