Dünyanın en iyi kuruyemişleri açıklandı! Antep fıstığı dünya ikinci oldu

Dünyanın en iyi kuruyemişleri açıklandı. Yapılan uluslararası bir araştırma sonucuna Antep fıstığı dünya ikincisi oldu.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Dünyanın en iyi kuruyemişleri açıklandı! Antep fıstığı dünya ikinci oldu
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Yapılan uluslararası bir araştırma sonucuna göre Dünyanın en iyi kuruyemişleri belli oldu. Antep fıstığı bu araştırmaya göre dünya ikincisi oldu. Peki dünyanın en iyi kuruyemişi hangisi oldu? Birinci sıradaki kuruyemiş hangi ülkede üretiliyor? İşte merak edilenler...

ANTEP FISTIĞI DÜNYA İKİNCİ OLDU

Dünyanın en iyi kuruyemişleri açıklandı! Antep fıstığı dünya ikinci oldu - Resim : 1

Yapılan uluslararası bir araştırma sonucuna göre dünyanın en iyi kuruyemişleri arasında Antep fıstığı 2. sırada yer aldı.

Araştırmanın ilk sırasında yer alan diğer fıstık türü de Yunanistan’ın Egina Adası’nda yetiştirilen ünlü Egina Fıstığı oldu. Listenin ikinci sırasında, Türkiye’nin gözdesi olan Antep fıstığı yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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