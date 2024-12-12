Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada?
Taste Atlas, 2024-2025 yılı dünyanın en iyi 100 mutfağını sıraladı. Zengin kültürel mirasıyla tanınan Türk mutfağının sıralaması ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar…
Taste Atlas, dünyanın dört bir yanından mutfakları lezzetleriyle kıyasladı ve 100 mutfaktan oluşan prestijli bir liste yayımladı. Listenin zirvesinde zeytinyağlıları ve deniz ürünleriyle tanınan Yunan mutfağı yer alırken, Türkiye de listede kendine yer buldu.
TÜRK MUTFAĞI 6. SIRADA
Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türk mutfağı, kebap, dolma, baklava ve mantı gibi ikonik lezzetleriyle 6. sıraya yerleşti. Bu başarı, Türk mutfağının uluslararası arenada tanınırlığını bir kez daha kanıtladı.
Türk mutfağı, hem geleneksel tatları hem de kültürel çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Türk kahvaltısı, Samsun pidesi, Tire köftesi, Antep fıstığı ve Çökertme kebabı Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında.
ZİRVEDEKİ MUTFAKLAR: KİMLER ÖNE ÇIKTI?
1. Yunan Mutfağı: Zeytinyağlı yemekler, souvlaki ve taze otlar ile ilk sırayı aldı.
2. İtalyan Mutfağı: Pizza ve makarna gibi evrensel lezzetlerle listenin zirvesinde kendine sağlam bir yer buldu.
3. Meksika Mutfağı: Baharatlı ve renkli tatlarıyla tanınıyor. Tacos ve guacamole öne çıkan lezzetler arasında.
Dünyanın en iyi mutfaklarında kalan sıralama şu şekilde:
4 - İspanyol Mutfağı
5- Portekiz Mutfağı
6- Türk Mutfağı
7- Endonezya Mutfağı
8- Fransız Mutfağı
9- Japon Mutfağı
10- Çin Mutfağı
11- Polonya Mutfağı
12- Hint Mutfağı
13- Amerikan Mutfağı
14- Peru Mutfağı
15- Sırp Mutfağı
16- Brezilya Mutfağı
17- Hırvat Mutfağı
18- Kolombiya Mutfağı
19- Vietnam Mutfağı
20- Macar Mutfağı
21- Cezayir Mutfağı
22- Kore Mutfağı
23- Alman Mutfağı
24- Rumen Mutfağı
25- Arjantin Mutfağı
26- Lübnan Mutfağı
27- Çek Mutfağı
28- Tayland Mutfağı
29- Gürcü Mutfağı
30- Tunus Mutfağı