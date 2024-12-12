Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada?

TÜRK MUTFAĞI 6. SIRADA

Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türk mutfağı, kebap, dolma, baklava ve mantı gibi ikonik lezzetleriyle 6. sıraya yerleşti. Bu başarı, Türk mutfağının uluslararası arenada tanınırlığını bir kez daha kanıtladı.