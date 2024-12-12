Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada?

Taste Atlas, 2024-2025 yılı dünyanın en iyi 100 mutfağını sıraladı. Zengin kültürel mirasıyla tanınan Türk mutfağının sıralaması ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? - Resim: 1

Taste Atlas, dünyanın dört bir yanından mutfakları lezzetleriyle kıyasladı ve 100 mutfaktan oluşan prestijli bir liste yayımladı. Listenin zirvesinde zeytinyağlıları ve deniz ürünleriyle tanınan Yunan mutfağı yer alırken, Türkiye de listede kendine yer buldu.

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Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? - Resim: 2

TÜRK MUTFAĞI 6. SIRADA

Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türk mutfağı, kebap, dolma, baklava ve mantı gibi ikonik lezzetleriyle 6. sıraya yerleşti. Bu başarı, Türk mutfağının uluslararası arenada tanınırlığını bir kez daha kanıtladı.

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Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? - Resim: 3

Türk mutfağı, hem geleneksel tatları hem de kültürel çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Türk kahvaltısı, Samsun pidesi, Tire köftesi, Antep fıstığı ve Çökertme kebabı Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında. 

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Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? - Resim: 4

ZİRVEDEKİ MUTFAKLAR: KİMLER ÖNE ÇIKTI?

1. Yunan Mutfağı: Zeytinyağlı yemekler, souvlaki ve taze otlar ile ilk sırayı aldı.

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Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? - Resim: 5

2. İtalyan Mutfağı: Pizza ve makarna gibi evrensel lezzetlerle listenin zirvesinde kendine sağlam bir yer buldu.

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Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? - Resim: 6

3. Meksika Mutfağı: Baharatlı ve renkli tatlarıyla tanınıyor.  Tacos ve guacamole öne çıkan lezzetler arasında.

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Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? - Resim: 7

Dünyanın en iyi mutfaklarında kalan sıralama şu şekilde:

4 - İspanyol Mutfağı

5- Portekiz Mutfağı

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Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? - Resim: 8

6- Türk Mutfağı

7- Endonezya Mutfağı

8- Fransız Mutfağı

9- Japon Mutfağı

10- Çin Mutfağı

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Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? - Resim: 9

11- Polonya Mutfağı

12- Hint Mutfağı

13- Amerikan Mutfağı

14- Peru Mutfağı

15- Sırp Mutfağı

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Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? - Resim: 10

16- Brezilya Mutfağı

17- Hırvat Mutfağı

18- Kolombiya Mutfağı

19- Vietnam Mutfağı

20- Macar Mutfağı

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Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? - Resim: 11

21- Cezayir Mutfağı

22- Kore Mutfağı

23- Alman Mutfağı

24- Rumen Mutfağı

25- Arjantin Mutfağı

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Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı: Türk mutfağı kaçıncı sırada? - Resim: 12

26- Lübnan Mutfağı

27- Çek Mutfağı

28- Tayland Mutfağı

29- Gürcü Mutfağı

30- Tunus Mutfağı

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