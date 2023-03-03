Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada

Sandviç, içine konulan çeşitli malzemeler ve farklı ekmek türleriyle tüm dünyanın severek tükettiği bir lezzet. TasteAtlas'ın açıkladığı Dünyanın En İyi 100 Sandviçi listesine göre Tombik döner, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile 1. sırada yer aldı.

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Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada - Resim: 1 1 10

10. AREPA ANDINA, VENEZUELA

Arepa Andina, Kolombiya sınırı yakınlarındaki Andes bölgesinde, özellikle de antik zamanlardan beri buğday tarımının yaygın olduğu Mérida şehrinde popüler. Sade bir şekilde de tüketilebilen sandviç, peynir ve domates gibi sebzelerle zenginleştirilebiliyor.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada - Resim: 2 2 10

9. SANGUCHE DE MILANESA, ARJANTİN


Arjantin kökenli bu sandviç, milanesa, mayonez, domates, soğan ve doğranmış marulla doldurularak servis ediliyor. Ayrıca hardal, chimichurri et sosu, jambon ve peynir de yaygınlıkla tercih edilen malzemeler de tercih ediliyor.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada - Resim: 3 3 10

8. SKAGEN TOSTU, İSVEÇ

Genelde aperatif olarak servis edilen bu İsveç sandviçi,  beyaz ekmek, karides, mayonez, hardal, alabalık yumurtası, dereotu, limon ve tereyağı ile yapılıyor. Skagen tostu, bir dal dereotu ile süslenerek yanında bir dilim limon ile servis ediliyor.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada - Resim: 4 4 10

7. CHORIPAN, ARJANTİN

Arjantin’in en ünlü sokak lezzetlerinden biri olan lezzet, chorizo sosisi ve bol bol baharat ile dolduruyor.