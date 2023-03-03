Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada
Sandviç, içine konulan çeşitli malzemeler ve farklı ekmek türleriyle tüm dünyanın severek tükettiği bir lezzet. TasteAtlas'ın açıkladığı Dünyanın En İyi 100 Sandviçi listesine göre Tombik döner, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile 1. sırada yer aldı.
10. AREPA ANDINA, VENEZUELA
Arepa Andina, Kolombiya sınırı yakınlarındaki Andes bölgesinde, özellikle de antik zamanlardan beri buğday tarımının yaygın olduğu Mérida şehrinde popüler. Sade bir şekilde de tüketilebilen sandviç, peynir ve domates gibi sebzelerle zenginleştirilebiliyor.
9. SANGUCHE DE MILANESA, ARJANTİN
Arjantin kökenli bu sandviç, milanesa, mayonez, domates, soğan ve doğranmış marulla doldurularak servis ediliyor. Ayrıca hardal, chimichurri et sosu, jambon ve peynir de yaygınlıkla tercih edilen malzemeler de tercih ediliyor.
8. SKAGEN TOSTU, İSVEÇ
Genelde aperatif olarak servis edilen bu İsveç sandviçi, beyaz ekmek, karides, mayonez, hardal, alabalık yumurtası, dereotu, limon ve tereyağı ile yapılıyor. Skagen tostu, bir dal dereotu ile süslenerek yanında bir dilim limon ile servis ediliyor.
7. CHORIPAN, ARJANTİN
Arjantin’in en ünlü sokak lezzetlerinden biri olan lezzet, chorizo sosisi ve bol bol baharat ile dolduruyor.