Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu: İstanbul listede kaçıncı sırada?
BM dünyanın en kalabalık mega kentlerini açıkladı! Zirvedeki şehrin nüfusu dudak uçuklatırken, İstanbul listede sürpriz bir sırada yer aldı. İşte o liste...
Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın "Mega Kent" kriterlerini karşılayan en büyük şehirlerini açıkladı. Tokyo'nun zirvede yer aldığı dev listede, Türkiye'nin mega kenti İstanbul da kendine yer buldu.
Listenin 1. sırasında 37.2 milyonluk devasa nüfusuyla Japonya'nın başkenti Tokyo yer alıyor. Tokyo'yu 32 milyonla Hindistan'dan Delhi ve 28.5 milyonla Çin'den Şanghaytakip ediyor. Listede özellikle Çin'den 6, Hindistan'dan ise 4 şehrin bulunması küresel nüfus ağırlığını gözler önüne serdi.
İSTANBUL 15 MİLYONU AŞAN NÜFUSUYLA 14. SIRADA
Türkiye’nin göz bebeği İstanbul, 15.6 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 20 şehri arasında 14. sırada yer aldı. İstanbul; Karachi ve Chongqing gibi dev metropollerin hemen ardından gelerek New York ve Osaka gibi şehirlerle rekabetini sürdürüyor.
DÜNYANIN EN KALABALIK İLK 20 ŞEHRİ
Tokyo (Japonya): 37.2 Milyon
Delhi (Hindistan): 32 Milyon
Şanghay (Çin): 28.5 Milyon
Dakka (Bangladeş): 22.4 Milyon
Sao Paulo (Brezilya): 22.4 Milyon
Mexico City (Meksika): 22.1 Milyon
Kahire (Mısır): 21.7 Milyon
Pekin (Çin): 21.3 Milyon
Mumbai (Hindistan): 20.9 Milyon
Osaka (Japonya): 19 Milyon
New York City (ABD): 18.8 Milyon
Chongqing (Çin): 16.8 Milyon
Karachi (Pakistan): 16.8 Milyon
İstanbul (Türkiye): 15.6 Milyon
Kinşasa (Kongo): 15.6 Milyon
Lagos (Nijerya): 15.4 Milyon
Buenos Aires (Arjantin): 15.3 Milyon
Kalküta (Hindistan): 15.1 Milyon
Manila (Filipinler): 14.4 Milyon
Tianjin (Çin): 14 Milyon