Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu: İstanbul listede kaçıncı sırada?

Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın "Mega Kent" kriterlerini karşılayan en büyük şehirlerini açıkladı. Tokyo'nun zirvede yer aldığı dev listede, Türkiye'nin mega kenti İstanbul da kendine yer buldu.

Listenin 1. sırasında 37.2 milyonluk devasa nüfusuyla Japonya'nın başkenti Tokyo yer alıyor. Tokyo'yu 32 milyonla Hindistan'dan Delhi ve 28.5 milyonla Çin'den Şanghaytakip ediyor. Listede özellikle Çin'den 6, Hindistan'dan ise 4 şehrin bulunması küresel nüfus ağırlığını gözler önüne serdi.

İSTANBUL 15 MİLYONU AŞAN NÜFUSUYLA 14. SIRADA

Türkiye’nin göz bebeği İstanbul, 15.6 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 20 şehri arasında 14. sırada yer aldı. İstanbul; Karachi ve Chongqing gibi dev metropollerin hemen ardından gelerek New York ve Osaka gibi şehirlerle rekabetini sürdürüyor.

DÜNYANIN EN KALABALIK İLK 20 ŞEHRİ

Tokyo (Japonya): 37.2 Milyon

Delhi (Hindistan): 32 Milyon

Şanghay (Çin): 28.5 Milyon

Dakka (Bangladeş): 22.4 Milyon

Sao Paulo (Brezilya): 22.4 Milyon

Mexico City (Meksika): 22.1 Milyon

Kahire (Mısır): 21.7 Milyon

Pekin (Çin): 21.3 Milyon

Mumbai (Hindistan): 20.9 Milyon

Osaka (Japonya): 19 Milyon

New York City (ABD): 18.8 Milyon

Chongqing (Çin): 16.8 Milyon

Karachi (Pakistan): 16.8 Milyon

İstanbul (Türkiye): 15.6 Milyon

Kinşasa (Kongo): 15.6 Milyon

Lagos (Nijerya): 15.4 Milyon

Buenos Aires (Arjantin): 15.3 Milyon

Kalküta (Hindistan): 15.1 Milyon

Manila (Filipinler): 14.4 Milyon

Tianjin (Çin): 14 Milyon