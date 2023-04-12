Dünya'nın En Uzun Ömürlü 5 Hayvanı
Bazı hayvanlar var ki varlığından bile haberimiz olmadığı halde bizden daha uzun yaşıyorlar. Bazıları denizin dibinde, bazıların ormanın derinliğinde. İşte Dünya'nın en uzun ömürlü 5 hayvanı.
# Kültür
Turritopsis Dohrnii - Biyolojik Olarak Ölümsüz
"Ölümsüz denizanası" olarak da bilinen Turritopsis dohrnii, hücrelerini yenileyerek gençleşmesinin bilimsel bir açıklaması bulunamıyor. eşeyli olarak üreyip normal şekilde yavru polipler üretirler.
Sert Kabuklu Deniz Tarağı - Ortalama Ömrü 200 Yıldan Fazla
Kuzey Atlantik ülkeleri başta olmak üzere Kanada, Yeni Zelanda, Singapur, Malezya, Endonezya ve Türkiye'de yaşarlar.
Dev Kaplumbağa - Ortalama Ömrü 150 Yıldan Fazla
Boyu 3 metreye kadar uzayabilen. Dev Kaplumbağa 900 Kg kadar ulaşabilir. günümüzde yalnızca Galapagos ve Aldabra Adaları'nda yaşar.
Katil Balina - Ortalama Ömrü 90 Yıl
Aslında Yunus familyasından olan Katil Balinaların boyu 32 metreye kadar büyür ve 6 tona kadar çıkar.