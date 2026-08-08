Duş almadı, uyarılara kulak asmadı! Yargıtay, ter kokan eşi boşanmada tam kusurlu saydı

KOCA İDDİALARI REDDETTİ

Mahkemede ifade veren koca S.D. ise öne sürülen iddiaların asılsız olduğunu, her ailede yaşanabilecek olayların davacı tarafından çarpıtılarak anlatıldığını, evlilik birliğinin devamına önem verdiğini ve müvekkilinin eşini sevdiğini beyan ederek açılan davanın reddini talep etti.