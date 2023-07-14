12.06.2023 tarihli ulusal.com.tr adlı internet sitesinde “En kolay ş bulan 10 meslek belli oldu” başlıklı haberinde T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Üni-Veri projesi verilerine yer verilmiştir. Ancak haberin hazırlanması aşamasında Üni-Veri projesinin internet sitesinde yer alan verilerin yanlış̧ kullanıldığı ve verilen bilgilerin doğru olmadığından haberdeki hataların giderilmesi gerekmektedir.

Üni-Veri kapsamında kamuoyu le paylaşılan “İş Bulma Süresi” göstergesi, kişilerin mezun olduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu idari verilerinde gözlemlenen ilk işlerine yerleşme sürelerine dair bilgi sunmaktadır. Kamuda İşe Yerleşme Oranı” se mezun olup ilk şlerine kamuda yerleşenlerin oranını göstermektedir.

Üni-Veri projesinin internet sitesinde yer alan sonuçlar incelendiğinde Tıp bölümü mezunlarının yüzde 54,2’sinin mezuniyet sonrası ilk 6 aylık dönemde ilk işlerine yerleştiği görünmektedir.

Eczacılık bölümü için mezun olmadan ilk işlerine giren mezunların oranı yüzde 4,2 mezuniyet sonrası ilk 6 ayda ilk işlerine yerleşen oranı ise yüzde 65,8’dir.

Odyoloji bölümü mezunlarının mezuniyet sonrası ilk 6 aylık dönemde ilk işlerine yerleşme oranının yüzde 80 olduğu görülmektedir.

İlgili haberde bahsi geçen diğer bölümlerde de, Fizyoterapi, Hemşirelik, Pilotaj, Psikolojik Danışmanlık, Öğretmenlik, İnşaat Mühendisliği ve Sağlık Hizmetleri, ifade edilen bilgilerin yanlış olduğu görülmektedir. Bahsi geçen bölümler için doğru bilgilere Üni-Veri projesinin internet sitesinden, https://www.cbiko.gov.tr/projeler/uni-veri, ulaşılabilir.

Bu bilgiler ışığında haberdeki hataların giderilmesi, gerekli düzeltmelerin yapılması ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmamak adına Üni-Veri projesinin internet sitesinde yer alan verilerin dikkate alınması gerekmektedir.