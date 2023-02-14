e-Nabız'dan depremzedeler için yeni özellik

E-NABIZ'DAN GÜNCELLEME

Mucize kurtuluşların devam ettiği arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da binlerce kişi kaybettiği yakınını arıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasında bir güncelleme yaptı.