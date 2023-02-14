e-Nabız'dan depremzedeler için yeni özellik
e-Nabız uygulaması, depremzedeler için yeni bir özellik geliştirdi. Buna göre; "Doğal Afet Bilgilendirme" alanına, deprem nedeniyle ulaşılamayan 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleme özelliği uygulamada yer alacak.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük deprem, 10 ili etkiledi. Büyük yıkımın yaşandığı illerde, 31 binin üstünde kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de enkaz altında kaldı.
E-NABIZ'DAN GÜNCELLEME
Mucize kurtuluşların devam ettiği arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da binlerce kişi kaybettiği yakınını arıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasında bir güncelleme yaptı.
YAKINLARININ FOTOĞRAFLARI YÜKLENEBİLECEK
e-Nabız'da yer alan ve kullanıcıların aile bireylerinin sağlık durumuna ve bulunduğu hastane bilgilerine ulaşabilmesine imkan sağlayan "Doğal Afet Bilgilendirme" alanında, düzenleme yapıldı. Düzenlemeyle "Doğal Afet Bilgilendirme" alanına kullanıcılar deprem nedeniyle ulaşamadıkları 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleyebilecek.
Kaynak: En Son Haber