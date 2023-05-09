Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 TL

Afyonkarahisar'ın Eber Gölü kıyısında bulunan endemik bitki türü "Eber Sarısı"nı koruma altına alınan çiçek için koparma cezası getirilmiş ve koparan kişiye para cezası kesilmesi öngörülmüştür. Koparanlara ve taşıyanlara 244 bin 315 lira para cezası veriliyor.

Eber Gölü alan kılavuzu ve rehberi Kadir Ateş, dünyada eşi benzeri olmayan çiçeğin, tek çiçekten üç meyve verebilen tek tür olduğunu söyledi.