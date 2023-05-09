Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin 315 TL
Sadece Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ile Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü kıyısında yetişen endemik bitki türü "Eber Sarısı"nı koparanlara ve taşıyanlara 244 bin 315 lira para cezası veriliyor.
Afyonkarahisar'ın Eber Gölü kıyısında bulunan endemik bitki türü "Eber Sarısı"nı koruma altına alınan çiçek için koparma cezası getirilmiş ve koparan kişiye para cezası kesilmesi öngörülmüştür. Koparanlara ve taşıyanlara 244 bin 315 lira para cezası veriliyor.
Eber Gölü alan kılavuzu ve rehberi Kadir Ateş, dünyada eşi benzeri olmayan çiçeğin, tek çiçekten üç meyve verebilen tek tür olduğunu söyledi.
Bu yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından koparana 244 bin 315 lira ceza belirlendiğini kaydeden Ateş, şöyle açıkladı:
- Bu çiçeği önümüzdeki nesile aktarabilmemiz için koruma ve gözetmemiz gerekir.
EBER SARISI NEDİR, NEREDE BULUNUR, FAYDALARI NELER?
Eber sarısı, nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer almaktadır. Türkiye'de sadece Eber Gölü etrafında yaşayan Eber sarısı, tamamen doğal bir yetişme alanına sahiptir. İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde, ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli mevcuttur.
Kaynak: Anadolu Ajansı