Efsanedeki yedi gencin uyuduğu mağara: Yedi Uyuyanlar Mağarası

İzmir Efes Antik şehrinin yakınlarında, Panayır Dağı eteklerinde bulunan Yedi Uyuyanlar Mağarası'na Vedius Gymnasium’unun yanından doğuya doğru dönen asfalt yoldan giderek ulaşılabilir.

Burası, hem İslam dininde, Hem Hristiyanlıkta söz edilen Yedi Uyuyanlar ya da Yedi Uyurlar hikâyesindeki yedi gencin uyuduğu mağara olarak bilinir.