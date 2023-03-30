Efsanedeki yedi gencin uyuduğu mağara: Yedi Uyuyanlar Mağarası
Panayır Dağı eteklerinde bulunan Yedi Uyuyanlar Mağarası, hem İslam dininde, hem Hristiyanlıkta söz edilen Yedi Uyuyanlar hikâyesindeki yedi gencin uyuduğu mağara olarak bilinir.
İzmir Efes Antik şehrinin yakınlarında, Panayır Dağı eteklerinde bulunan Yedi Uyuyanlar Mağarası'na Vedius Gymnasium’unun yanından doğuya doğru dönen asfalt yoldan giderek ulaşılabilir.
Burası, hem İslam dininde, Hem Hristiyanlıkta söz edilen Yedi Uyuyanlar ya da Yedi Uyurlar hikâyesindeki yedi gencin uyuduğu mağara olarak bilinir.
Müslümanlar tarafından Kuran’da Kehf suresinde sözü edilen Ahsab-ı Kehf Mağarası’nın günümüzde daha çok Tarsus’ta ya da Afşin’de bulunan mağara olduğu kabul edilirken Hıristiyan dünyası Efes’teki bu yeri benimsemiştir.
YEDİ UYURLAR EFSANESİ
Farklı kaynaklarda farklı ayrıntılarıyla anlatılan efsaneye göre MS 250 yılı civarında İmparator Decius zamanında yaşayan yedi Hıristiyan genç (Bunlar, birçok kaynakta adları farklı verilen Malta, Malchus, Martinianus, Dionysius, Yohannes, Serapion ve Konstantinus’tur.
İslamiyette ise Debernuş, Mesliha, Kafeştateyyuş, Sazınuş, Mekselina, Mermuş, Yemliha ve köpekleri Kıtmir’in adı geçer) imparatorun tanrılaştırıldığı tapınağa kurban sunmayı reddeder ve ölüm tehdidi alınca bir mağaraya sığınırlar. Hükümdar da mağaranın girişine duvar örülmesini emreder.