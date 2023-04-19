10 bin polis alımı ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin polis istihdam edileceğinin duyurulmasının ardından, başvuru kılavuzunun yayımlanması ve polis alımı için şartların duyurulması bekleniyor. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin polis alımı için tarihler sorgulanmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde istihdam edilecek 10 bin polis alımı için başvuru tarihleri, şartlar ve kontenjan bilgisi araştırılıyor. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
10 BİN POLİS ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Emniyet Genel Müdürlüğü' bünyesinde 10 bin polis istihdam edilecek. Sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan oluşan sınav ardından polis atamaları gerçekleştirilecek.
KARARNAMEDE YER ALAN ATAMALARIN BRANŞ DAĞILIMI
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadrosu ihdas edildi.
10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yeni polis alımları için başvuru şartları ve tarihleri açıklanmadı. Polis alımının ayrıntıları https://pa.edu.tr/ adresi üzerinden açıklanacak.